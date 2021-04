Noch ist es nicht einmal vorgestellt, doch Interessenten für das neue iPad Pro 2021 werden sich beeilen und schnellstens bestellen müssen, sobald Apple es im Onlineshop listet. Der Grund dafür wurde schon jetzt im Vorfeld bekannt.

Noch ist es nicht auf dem Markt, da machen schon Berichte über Produktionsprobleme des iPad Pros 2021 die Runde. Davon erfahren haben die stets gut informierten Apple-Insider bei Bloomberg. Wie die Nachrichtenseite berichtet, zeichnet hierfür das neue Mini-LED-Display verantwortlich.

iPad Pro 2021: Mini-LED-Bildschirm wird für knappe Verfügbarkeit bei Apple sorgen

Konkret: Apple-Zulieferer stellt die Produktion der Displays vor ungeahnte Herausforderungen. Mindestens ein Mini-LED-Hersteller musste die Herstellung deshalb sogar unterbrechen. Für Apple bedeutet dies, dass man zunächst weniger iPads produzieren kann, als gedacht. Dies wird sich in einer Verknappung der Ware zum Marktstart bemerkbar machen. Kunden sollten also tunlichst so schnell wie möglich dann im Apple Store bestellen und nicht zögern. Andernfalls muss mit extrem langen Wartezeiten gerechnet werden.

Auf lange Sicht dürfte man sich dann auch von einem einsetzenden Preisverfall verabschieden, die Preise bleiben also auf absehbare Zeit stabil. Schnäppchenjäger werden leer ausgehen oder noch länger warten müssen.

Vorstellung noch im April

Dennoch, Bloomberg ist sich sicher: Noch im April will Apple ungeachtet der Probleme das neue iPad Pro 2021 vorstellen. Die neue Mini-LED-Technologie soll dabei zunächst dem 12,9-Zoll-Modell vorbehalten bleiben, das neue 11-Zoll-Modell muss demnach noch darauf verzichten. Dank Mini-LED wird der Bildschirm ein besseres Kontrastverhältnis und eine verbesserte Helligkeit bieten. Die Technik gilt als eine preisgünstigere Alternative zu OLED-Bildschirmen.

Unklar bleibt noch, ob Apple wieder ein Special Event veranstaltet und online zur Vorstellung lädt oder ob die neuen Tablets einfach nur per Pressemitteilung vorgestellt werden. Für ein (virtuelles) Event hätte Apple einer vorherigen Ankündigung nach in den Kalenderwochen 16 und 17 Zeit. Andernfalls wird's dann schon Mai.