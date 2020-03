Warzone, CS:GO, Steam – Coronavirus sorgt wohl für Rekord-Spielerzahlen

Durch die Ausbreitung des Coronavirus beziehungsweise durch den Versuch, selbige zu verlangsamen, bleiben viele Menschen zu Hause. Um nicht schon in der ersten Tagen Netflix und Amazon Prime durchzugucken, spielen wohl viele Videospiele.

„Viele“ lässt sich sogar in genauen Zahlen ausdrücken, denn diverse Spiele und Plattformen verzeichnen hohe Spielerzahlen und stellen neue Rekorde auf. Wobei sich diese Zahlen natürlich nicht eins zu eins auf die Virus-Quarantäne zurückführen lassen. Diese hat aber mit Sicherheit einen Anteil daran.

Den Anfang macht Steam mit einem neuen Spielerrekord.

Über 20 Millionen Gamer waren am Sonntag gleichzeitig online, von denen 6,4 Millionen aktiv ein Spiel gespeilt haben, ebenfalls neuer Rekord. Von diesen 6,4 Millionen entfällt eine ganze Million auf den nächsten Rekordhalter: Counter-Strike: Global Offensive. Damit ist CS:GO das dritte Spiel, das die Million gleichzeitig aktiver Spieler schafft. Bei den anderen beiden handelt es sich um Dota 2 und PUBG.

CS:GO has set a new record of ONE million concurrent players, which makes it the third @Steam game to do so.

Congratulations to the @CSGO team!https://t.co/bzLMfMOJvD pic.twitter.com/6URuTSKk6g

— Steam Database (@SteamDB) March 14, 2020