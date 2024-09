Skyrim-DLC „Dragonborn“: Komplettlösung der Hauptquest

Willkommen im Skyrim-DLC „Dragonborn“. Auf euch warten neue Gegner, mehr als genug Drachen und vor allem Morrowind. Wir begleiten euch in unserer Komplettlösung durch die Hauptquest der Erweiterung und zeigen euch, wie ihr Miraak den Garaus macht.

Anzeige

Um Zugriff auf die neuen Inhalte zu haben, solltet ihr euch in eine größere Stadt begeben. In unserem Fall war dies Weißlauf. Keine zwei Schritte gelaufen, schon stolzieren ein Paar Kultisten auf euch zu und befragen euch zum Drachenblut. Gebt ihr zu, das gesuchte Drachenblut zu sein, so werden sie euch angreifen.



Verteidigt euch und plündert anschließend ihre Leichen. Nehmt unbedingt die Kultistenbefehle an euch, um die neue Quest-Line zu starten. Nun müsst ihr in euer Inventar gehen und unter dem Reiter Bücher die Kultistenbefehle herausholen und anschließend lesen. Dadurch erfahrt ihr das ein gewisser Miraak die Attentäter auf euch gehetzt hat und das diese aus Solstheim kommen.

Als Drachengeborener hat man es wahrlich nicht leicht.

Der Weg nach Solstheim

Mit den Kultistenbefehlen in der Tasche reist ihr nach Windhelm. Dort sucht ihr auch gleich den Hafen auf und geht zum Bootsteg. Dort folgt ihr der Zielmarkierung auf ein Boot und ihr trefft auf Gjalund Salz-Weiser. Dieser hatte die Kultisten hinübergesegelt, jedoch erinnert er sich an nichts mehr. Er erzählt euch, er kam erst wieder zum Bewusstsein, als das andere Ufer erreicht war – und die Kultisten bereits weg waren.



Mit einiger Überredungskunst könnt ihr ihn dazu bringen, den verfluchten Hafen Solstheims erneut anzusegeln (Ohne Überzeugungskraft kostet es 250 Goldstücke). Auf dem neuen Kontinent angekommen, erhaltet ihr auch gleich einen Gamerscore von 20 Punkten dafür, dass ihr „Alt-Morrowind“ erreicht habt. Am Pier werdet ihr sogleich von Adril Arano begrüßt und mit den Regeln Morrowinds vertraut gemacht. Er kann euch jedoch nicht sagen, wer Miraak ist.

Anzeige

Informationsbeschaffung

Um mehr über Miraak in Erfahrung bringen zu können, schickt euch Adril Arano zum Erdschrein, wo ihr auf Neloth trefft. Dieser kann euch im Endeffekt auch nichts über Miraak sagen. Jedoch hat er festgestellt, dass die meisten Dorfbewohner wie vernebelt sind. Das bringt sie dazu, am Erdschrein zu arbeiten.



Solltet ihr selbst den Schrein näher untersuchen, werdet ihr ebenfalls fremdgesteuert und verdonnert, am Schrein zu arbeiten. Ihr könnt euch jedoch aus der Umklammerung lösen und euren Weg fortsetzen. Sprecht mit weiteren Dorfbewohnern, um ebenfalls zu erfahren, dass Miraaks Schrein der beste Anlaufpunkt wäre.

Anzeige

Informationsbeschaffung

Vorbereitungen

Bevor ihr euch jedoch Miraaks Schrein widmet, solltet ihr die Stadt weiter erkunden. Ihr trefft nämlich noch auf einige Händler und in der Krypta einen Priester.



Diese geben euch zum Teil kleinere Nebenaufgaben, zum anderen aber geben sie euch verschwommene Träume Preis, die eventuell mit Miraak in Verbindung stehen. Alles weist auf den Tempel von Miraak hin. Verlasst nun die Stadt in Richtung Osten, am Pier vorbei.