Amazon Prime Video bekommt Werbung: Nur so lässt es sich umgehen

Einer der Vorteile für Amazon-Prime-Kunden ist der Zugriff auf die Film- und Serien-Bibliothek bei Prime-Video. In Kürze müssen sich Nutzer aber umstellen. So wird in „Prime Video“-Inhalten Werbung eingeführt. Wer zukünftig Inhalte ohne Unterbrechung sehen will, muss handeln. Es wird eine zusätzliche Option benötigt, die kostenpflichtig gebucht werden muss.

Bislang sind Werbe-Clips bei Amazon auf das kostenlose von „Freevee“ beschränkt, auf das man auch ohne Prime-Abo zugreifen kann. Ab dem 5. Februar 2024 wird es dann auch bei Prime-Video-Inhalten Werbung für Nutzer in Deutschland geben. Wer wie bisher gewohnt werbefrei weiterschauen will, muss sich auf zusätzliche Gebühren einstellen. Die Option für die werbefreue Wiedergabe kann hier gebucht werden. Eine Vorbestellung ist bereits jetzt möglich. Zur Buchung.

Amazon Prime Video ohne Werbung: So geht es & das kostet es

Amazon geht also einen etwas anderen Weg als Streaming-Anbieter wie Disney+. Dort wird eine werbefinanzierte, günstigere Option eingeführt, während das Standard-Abo gleichzeitig teurer wird. Bei Prime bleibt der Preis für die Variante mit Werbung gleich. Wer aber künftig ohne Werbung Filme und Serien schauen will, muss eine zusätzliche, kostenpflichtige Option dafür buchen. Der Preis in Deutschland liegt bei 2,99 Euro zusätzlich pro Monat.

Zuletzt wurden die Kosten für Amazon Prime im Jahr 2022 erhöht. Damals stieg die Jahresgebühr von 69 Euro auf nun 89 Euro. Mit der neuen Werbung wird Prime noch teurer, wenn man den Premium-Dienst im neuen Jahr mit dem gleichen Komfort wie gewohnt weiternutzen will.

Amazon Prime Video: Ohne Werbung kostet es mehr

Auch in der „werbefreien“ Option wird man aber wie bisher bei den Live-Übertragungen der Champions-League-Spiele Werbeinhalte zu sehen bekommen. Auch in anderen Live-TV-Übertragungen und Amazon Channels wird es mit der Zusatz-Option Werbung geben. Eine werbefreie Freevee-Option lässt sich so ebenfalls nicht freischalten.

In welchem Umfang die Werbung ausgespielt wird, ist noch unklar. Schon jetzt wird vor einzelnen Inhalten ein Spot abgespielt, es ist also davon auszugehen, dass es bald auch während der Wiedergabe von Filmen und Serienfolgen eine Unterbrechung geben wird. Die Dauer ist ebenfalls noch nicht bekannt, man verspricht aber, weniger Werbung zu zeigen, als vergleichbare Angebote.

Amazon ist nicht der erste Streaming-Anbieter, der Werbung in seine Inhalte einführt. Auch Netflix hat inzwischen eine entsprechende Option.

