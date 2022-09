Kostenfrei (werbefinanziert)

Plus (6,99 Euro)

Kabel Eins in SD (+46 weitere Sender)

Kabel Eins HD (+54 weitere Sender)

Öffentlich-rechtliche Sender in HD, kein Account notwendig, On-Demand-Inhalte, nur Plus: exklusive Serien & Filme, Pay-TV-Sender und private Sender in HD