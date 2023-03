Am 8. März wird der Weltfrauentag gefeiert. Wie bei den meisten Feiertagen in Deutschland stellt sich die Frage, ob die Geschäfte offen sind. Wie sieht es mit den Öffnungszeiten am Frauentag aus?

Ratgeber Facts

Anders als zum Beispiel bei Pfingsten oder Ostern ist der Frauentag kein deutschlandweiter Feiertag. Tatsächlich ist der Tag nur auf sehr wenige Bundesländer beschränkt. In den größten Teilen Deutschlands merkt man also vermutlich in den Geschäften eher nichts vom Weltfrauentag – abgesehen davon, dass es sicherlich die eine oder andere Blume für die Damen geben wird.

Frauentag 2023: Wo ist Feiertag und haben Geschäfte geföffnet?

In Deutschland ist der 8. März nur in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ein Feiertag. Dort sind alle Geschäfte am Mittwoch geschlossen. Anders als zum Beispiel an Karneval in Köln, Heiligabend oder Silvester werden Geschäfteinhaber Läden auch nicht nach eigenem Ermessen öffnen. Ihr solltet euch also darauf einstellen, dass ihr also morgen nichts bei Rewe, Aldi, Penny, Lidl und Co. einkaufen könnt.

Wohnt ihr also in einem der beiden Bundesländer, solltet ihr eure Einkäufe bereits heute, am Dienstag, durchführen. In Berlin könnt ihr alternativ am Frauentag noch in einem der vielen „Spätis“ wichtige Sachen für den täglichen Bedarf einkaufen oder nach Brandenburg rüberfahren. Neben Supermärkten haben auch andere Betriebe wie Friseure geschlossen.

Post und Pakete werden in der Hauptstadt und in Mecklenburg-Vorpommern am Weltfrauentag ebenfalls nicht ausgeliefert. Erst am Donnerstag geht das öffentliche Leben wieder wie von einem Werktag gewohnt weiter.

Frauentag: In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern sind Geschäfte geschlossen

In allen anderen Bundesländern sind die Geschäfte morgen ganz normal geöffnet. In Nordrhein-Westfalen, Hessen und Co. muss man also wie an jedem anderen Mittwoch auch arbeiten gehen. In Berlin ist der 8. März erst seit 2019 ein gesetzlicher Feiertag, in Mecklenburg-Vorpommern sogar erst seit diesem Jahr.

Umfrage: Refurbished oder Neuware?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.