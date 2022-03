Im Chat und in der Online-Sprache findet man viele Abkürzungen, deren Bedeutungen auf den ersten Blick nicht verständlich sind. So liest man immer wieder bei WhatsApp und an anderen Stellen im Netz das Kürzel „wsl“. Was bedeutet das?

Anders als viele Slang-Begriffe aus der Chat-Sprache hat „wsl“ seinen Ursprung nicht im Englischen, sondern geht meist auf ein deutsches Wort zurück.

Das heißt „wsl“ im Chat

Lest ihr das Wort also in einer Nachricht im Chat, ist sich der Absender seiner Aussage vermutlich nicht ganz sicher. Einige Beispiele für die Verwendung des Begriffs in sozialen Medien:

Weitere Chat-Begriffe erklären wir im Video:

„wsl“: Abkürzung bei Windows

In der Chat-Sprache versucht man immer wiederkehrende Ausdrücke durch Abkürzungen zu ersetzen. So spart man sich Tipparbeit und Zeit. Für Nutzer, die nicht so häufig in WhatsApp und Co. unterwegs sind, haben wir eine Übersicht mit den gängigsten Begriffen zusammengestellt. So erfahrt ihr schnell, was jemand meint, wenn von „lw“, „bb“ und „idk“ im Chat die Rede ist:

Noch schneller erfahrt ihr die Bedeutung von Abkürzungen im Chat natürlich meist, wenn ihr den Absender direkt fragt, was damit gemeint ist.

Je nach Inhalt der Mitteilung, in der „wsl“ steht, kann es auch eine andere Bedeutung haben. Im Windows-Bereich versteht man darunter das „Windows Subsystem for Linux“. Es handelt sich dabei um eine Schnittstelle, mit der man Linux-Tools auch unter Windows starten kann. An anderer Stelle erfahrt ihr bei GIGA, wie ihr das Linux-Subsystem in Windows 10 installieren könnt.

Dort gibt es auch eine genauere Erklärung zur Schnittstelle.

WhatsApp: Kennt ihr die Bedeutung dieser Emojis?

