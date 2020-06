Xiaomi verkauft nicht nur Smartphones in Deutschland, sondern auch viele weitere Produkte. Die Auswahl an praktischen Gadgets, die bisher nur in China angeboten wurden, wird dabei immer größer. Nun wurde mit dem Mi Air Purifier 3H ein weiteres Produkt entdeckt, das zum attraktiven Preis nach Deutschland kommt. GIGA verrät euch, wo ihr es jetzt schon bekommt.

Xiaomi bringt Luftreiniger nach Deutschland

Auf der deutschen Webseite von Xiaomi sind bereits viele Produkte zu finden, die bisher nur in China verkauft wurden. Dazu zählen nicht nur die verschiedensten Smartphone-Modelle, die unter den Marken Xiaomi, Redmi oder Pocophone verkauft werden, sondern auch praktische Gadgets, wie eine Bluetooth-Zahnbürste, Haartrockner und vieles mehr. Nicht offiziell gelistet, aber schon als Produktseite vorhanden ist der Xiaomi Mi Air Purifier 3H. Dieser Luftreiniger ist Teil der Smart-Home-Produkte von Xiaomi und wird in Deutschland bald für 199 Euro verkauft. Doch wozu braucht man ihn überhaupt?

Besonders Personen mit Allergien oder empfindlichen Nasen leiden darunter, dass die Luft in der Wohnung und im Haus mit Pollen, Staub, Haaren oder anderen Partikeln verschmutzt ist. Genau da kommt der Luftreiniger von Xiaomi zum Einsatz. Mit drei Filtern reinigt er die Luft in einem Raum. Ein Laser analysiert kleinste Partikel und kann den Reinigungsprozess zielgerichtet starten. Der Luftreiniger kann aber nicht nur Pollen und Co. filtern, sondern auch Gerüche. Das kommt besonders zum Tragen, wenn man in der Wohnung kocht oder raucht. Der Mi Air Purifier 3H hat natürlich eine Anbindung an eine App und kann von dort aus gesteuert werden. Alternativ übernimmt eine künstliche Intelligenz den Prozess und wählt immer die für die aktuelle Luftqualität beste Option.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H bei Amazon kaufen

Xiaomi Mi Air Purifier 3H: Features vorgestellt

Xiaomi Mi Air Purifier 3H: Bei Amazon schon lieferbar

Während Xiaomi den direkten Verkauf in Deutschland noch nicht gestartet hat, bekommt man den Mi Air Purifier 3H bei Amazon schon für unter 200 Euro. Wer also nicht warten möchte, kann dort bereits zuschlagen. Angeboten wird der Luftreiniger über einen deutschen Händler, sodass man über die Gewährleistung abgesichert ist. GIGA wird euch informieren, wenn weitere spannende Produkte von Xiaomi in Deutschland auf den Markt kommen.