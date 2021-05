Das Galaxy S21 Plus bekommt ihr aktuell zum Tiefpreis als Tarif-Schnäppchen bei MediaMarkt. GIGA zeigt, wie ihr euch das Angebot sichert und worauf ihr achten müsst.

Galaxy S21 Plus mit 30 GB LTE im Vodafone-Netz günstig bei MediaMarkt

Wer mit dem jüngsten Galaxy S21 Plus liebäugelt, sollte einen Blick auf den Tarif-Deal bei MediaMarkt werfen. Hier könnt ihr aktuell nochmal richtig sparen und euch das jüngste Samsung-Flaggschiff mit sattem 30 GB LTE-Volumen im Vodafone-Netz für 46,99 Euro im Monat sichern. Hinzu kommt noch ein einmaliger Gerätepreis von 99 Euro sowie 39,99 Euro Bereitstellungsgebühr. Wer obendrauf mit Highspeed-Datenvolumen surfen möchte, ohne sich groß Gedanken um den Verbrauch zu machten, ist hier bestens bedient – 30 GB reichen euch locker für Musikstreaming, Videos via YouTube, Netflix und Co. oder auch größere Datei-Downloads.

Die Tarif-Details im Überblick:

Anbieter: Mobilcom-Debitel

Tarif: Green LTE 30 GB

Netz: Vodafone

30 GB LTE (max. 50 MBit/s)

(max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat in alle dt. Netze

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Weitere Infos und Features zum Galaxy S21 und weiteren Versions-Modellen findet ihr übrigens in unserem großen GIGA-Test

Galaxy S21 Plus mit 30 GB LTE-Tarif: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Angebots im Überblick:

Grundgebühr: 24 × 46,99 Euro im Monat

Zuzahlung fürs Samsung Galaxy S21 Plus (128 GB): 99 Euro

Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: gratis

= zusammengerechnet 1.266,75 Euro nach 24 Monaten Mindestlaufzeit

Laut idealo-Preisvergleich kostet das Samsung Galaxy S21 Plus aktuell mindestens 720 Euro, für den Tarif bleiben folglich 546,75 Euro übrig. Das entspricht 22,78 Euro pro Monat – ein günstiger Preis für eine Allnet- und SMS-Flat mit 30 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz.

Samsung Galaxy S21 Plus mit Vodafone-Tarif bei MediaMarkt

Uns überzeugten bei Samsungs neuen Galaxy S21-Modellen vor allem eine extrem hohe Performance, ein tolles Display, eine starke Kamera und die überraschend gute Akku-Laufzeit. Für letztere sorgen beim Galaxy S21+ 5G eine 4.800 mAh Akkukapazität neben 8 GB RAM, 128 GB Speicher und einem Exynos 2100 Prozessor. Außerdem bekommt ihr mit dem Galaxy S21+ 5G Highlight-Features wie 8K-Auflösung für Videos sowie eine Triple-Rückkamera (12 Megapixel Weitwinkel + 12 Megapixel Ultra-Weitwinkel + 64 Megapixel Tele).

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt bei dem Tarif-Angebot von MediaMarkt 24 Monate – achtet deshalb darauf, rechtzeitig zu kündigen. Andernfalls verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr. Dabei bleibt die Grundgebühr bestehen, auch wenn ihr faktisch das Smartphone bereits „abbezahlt“ habt.