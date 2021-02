Eigentlich waren Samsungs Pläne für den TV-Markt bereits abgesteckt: Noch in diesem Jahr erwarten wir etwa Fernseher mit Mini-LEDs. Doch jetzt wollen die Südkoreaner noch einmal nachlegen und haben ein Bonbon angekündigt. An Selbstbewusstsein lässt man es dabei nicht mangeln.

Samsung Electronics Facts

Live-Event angekündigt: Bringt Samsung OLED-Fernseher auf den Markt?

Samsungs Ankündigung ist unkonkret gehalten und lässt entsprechend viel Raum für Spekulationen. Fest steht erst einmal nur, dass in diesem Jahr noch etwas Neues von Samsung auf dem Smart-TV-Markt zu erwarten ist. Worum es sich dabei genau handelt, erfahren wir am 2. März. Dann lädt Samsung zum Live-Event „Unbox & Discover“ ein – und das soll es in sich haben.

Fernseher-Bestseller bei Amazon ansehen

Laut Samsung werde man mit den neuesten Produkten „die Rolle des Fernsehens neu definieren“. Dafür setze der Tech-Konzern auf „bahnbrechende Technologien“ und „wunderschönes Design“. So weit, so gut, Samsungs Plan klingt spektakulär. Nur eben noch wenig konkret. Was dürfen wir also erwarten in ein paar Wochen?

Bis es so weit ist, lohnt ein Blick in den TV-Markt, um abzuschätzen, was kommen könnte. Die erste Frage, die sich aufdrängt: Steigt Samsung bei seinen Fernsehern in die OLED-Technologie ein, die bei Samsung-Smartphones bereits erfolgreich zum Einsatz kommt, und bei der aktuell vor allem LG mit seinen Panels glänzt? Erwartet wird der Schritt seit einiger Zeit, aber ob es dazu kommt, bleibt noch offen.

Die Unterschiede von LED und OLED erklären wir im Video:

OLED, QLED, microLED: Was Samsung plant, ist noch offen

Schließlich hat Samsung viel in die alternative QLED-Technologie investiert und bereits die Neo-QLED-Modelle vorgestellt. Denkbar ist auch, dass es Neuigkeiten über microLED-Fernseher zu vermelden gibt – etwa kleinere Modelle sind bisher zwar vorgesehen, aber nicht offiziell angekündigt.

Ganz von der Hand zu weisen sind aber auch völlig neue Fernseher – und dann eben vielleicht auch mit OLED – nicht. Schließlich setzt sich Samsung sportliche Ziele mit der Rede vom Neudefinieren. Wir bleiben gespannt, was die Südkoreaner tatsächlich zeigen werden. Das Unboxing-Event wird direkt bei Samsung und via Youtube übertragen.