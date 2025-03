Fallout 2: Komplettlösung mit Tipps

Ob Kalifornien oder Nevada, das Ödland bietet viele Herausforderungen. In dieser Komplettlösung geben wir euch zunächst Tipps zu Fallout 2 und starten direkt mit der ersten Hauptmission.

Allgemeine Tipps vor dem Start von Fallout 2

Bei der Charaktererschaffung solltet ihr daran denken, dass Stehlen, Schlösser öffnen und Reparieren sehr wichtige Skills sind, die häufig gebraucht werden. Jeden Ort, den ihr betretet, müsst ihr gründlich nach Gegenständen und Gesprächspartnern durchsuchen.

Redet mit jedem und nehmt alles mit, was nicht niet- und nagelfest ist. Sollte der jeweilige Ort auch ein schwarzes Brett besitzen, seht es euch an. Ihr solltet euch in zentral gelegenen Städten Depots einrichten, in denen ihr Ausrüstung verstauen könnt.

Des Weiteren könnt ihr sehr viel Ausrüstung von Begleitern tragen lassen. Der Kofferraum des Autos ist als Depot nicht empfehlenswert, da die Gegenstände nur an dem Ort im Kofferraum erscheinen, an dem ihr sie deponiert. Füllt ihr in der NKR den Kofferraum, so könnt ihr auf dessen Inhalt nur in der NKR zugreifen.

Für Kampfsituationen ist der Tipp, immer aus der Distanz zu kämpfen, wichtig. Zielschüsse auf die Augen sind in der Regel höchst effektiv. Außer, ihr habt als Eigenschaft „Schnellschütze“ gewählt, dann habt ihr nicht die Möglichkeit, Zielschüsse durchzuführen.

Ihr solltet jeden möglichen Kampf nutzen, da es EP und Ausrüstung einbringt. Sind Begleiter beim Ausführen des Schusses im Weg, so könnt ihr sie getrost, ohne Aktionspunkteverlust, zur Seite schubsen. Diese Vorgehensweise hat sich auch bewährt, wenn die Mitstreiter Türen oder Ausgänge versperren. Um die Übersicht über die zahlreichen „Miniquests“ zu behalten, müsst ihr regelmäßig in den Pip-Boy sehen.

Tempel der Erprobung

In dem Intro erfahrt ihr von eurer Aufgabe, nach dem GEEK zu suchen, um das Heimatdorf vor dem drohenden Untergang zu retten. Ihr findet euch nach dem Intro vor den Toren des Tempels der Erprobung wieder, die ihr durchschreiten müsst.

Im ersten Raum macht ihr die zwei Riesenameisen platt und öffnet die nördlich gelegene Tür. Der Gang in Richtung Osten führt zu einem Raum mit drei Riesenameisen, die ihr alle erledigt. Im Raum am Ende des Ganges plündert ihr den Krug und nehmt das Heilpulver. Wieder zurück auf dem Hauptgang führt eine Tür zu einem Raum im Westen. Erledigt die zwei Skorpione und geht den Hauptgang weiter nach Norden.

Speer finden

Am Ende des Ganges angelangt liegt nordwestlich eine verschlossene Tür und östlich ein weiterer Gang, der zu einem weiteren Raum führt. Nachdem ihr die drei Skorpione zur Strecke gebracht habt, nehmt ihr den Speer von den menschlichen Knochen. Nun geht ihr zurück zur verschlossenen Tür im Nordwesten. Hier verwendet ihr den Öffnen-Skill und geht ins nächste Level.

Der vor euch liegende Raum ist mit Fallen bespickt, die durch Bodenplatten ausgelöst werden. Tretet ihr auf eine Bodenplatte, wird auf euch ein Speer abgeschossen. Das einzige, das ihr in dieser Situation tun könnt, ist, Augen zu und durch! Drückt dabei die Shift-Taste, um der gefährlichen Situation so schnell wie möglich zu entkommen. Gleich nach dieser Attacke liegt östlich ein Raum, in dem ihr von zwei Skorpionen angegriffen werdet. Plündert nach dem Kampf die Truhe.

Sprengstoff finden und Tür öffnen

Geht weiter in Richtung Westen, vorbei an der Kluft und in Richtung Norden. In dem Krug hinter der Kluft findet ihr Plastiksprengstoff. Nördlich ist die Tür zum nächsten Level, die von zwei Riesenameisen bewacht wird. Der Gang in Richtung Osten führt zu einem weiteren Raum, der von drei Spinnen besetzt wird. Tötet die Spinnen und plündert die Truhe im Raum. Hier findet ihr Gegengift.

Steckt es ein und macht euch auf den Weg zur Tür ins nächste Level. Besiegt die beiden Riesenameisen und verwendet Sprengstoff an der Tür, um sie zu öffnen. Timer einstellen und Weglaufen nicht vergessen.

Lauft schnell durch die aufgesprengte Tür, da auch hier eine Falle verborgen ist. Im nächsten Level angekommen, ignoriert zunächst den westlich gelegenen Durchgang und folgt dem Gang nach Osten. Die beiden Miniskorpione sind schnell erledigt, sodass ihr freien Zugang zur Truhe an der nördlichen Wand habt. Hier findet ihr Heilpulver und Gegengift.

Geht zurück und passiert den Durchgang im Westen, erledigt die Riesenameise und legt eure Ausrüstung in die Truhe an der Nordwand. Es ist notwendig, da euch die Ausrüstung in der folgenden Szene geklaut wird. Öffnet die Tür nach Norden und tretet an Dumar heran. Er berichtet, dass er die letzte Prüfung sei und wir einen waffenlosen Kampf mit ihm austragen müssten.