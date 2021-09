Im Internet kursieren verschiedene Artikel, wie man angeblich Netflix kostenlos oder zumindest sehr billig nutzen kann. Die Tipps reichen von Anmeldungen auf türkischen Servern bis hin zur Verwendung ständig neuer Kreditkarten. Wir raten davon dringend ab und erklären Optionen, wie ihr Netflix tatsächlich kostenlos streamen könnt.

Bis vor einiger Zeit gab es bei Netflix einen Probemonat. Das hat der Streaminganbieter mittlerweile nicht mehr nötig. Die Kunden wissen, was sie erwartet und sollen von Anfang an zahlen. Bis dahin versuchten selbsternannte „Sparfüchse“ alle möglichen und unmöglichen Tricks, um Netflix kostenlos zu sehen. Jeden Monat eine neue E-Mail-Adresse und Kreditkarte, bloß um den Probemonat von Netflix zu verlängern? Klingt nervig und ist natürlich auch nicht legal. Eine Anmeldung über ein VPN und anschließend ein Login über die Türkei ist möglich und wesentlich billiger als bei uns, aber hat eine Menge Nachteile (wie etwa Filmversionen nur auf Türkisch). Doch hin und wieder gibt es ein paar praktikable Möglichkeiten, mit denen ihr Netflix tatsächlich gratis sehen könnt, ohne dafür etwas bezahlen zu müssen.

Netflix kostenlos bekommen durch Promo-Aktionen

Netflix ist immer wieder mal Bestandteil verschiedener Deals. Beispielsweise bekommt ihr seit einiger Zeit bei Sky ein Bundle-Paket, das neben dem Sky-Entertainment-Plus-Paket auch noch ein Netflix-Standard-Abo enthält (HD, 2 Geräte).

Das Angebot für unter 20 Euro/Monat enthält alle Serien von Sky, verschiedene Blockbuster sowie gleichzeitig alle Netflix-Inhalte. So könnt ihr etwa auf Sky die hochgelobte Serie „Chernobyl“ sehen und danach bei Netflix mit „How to Sell Drugs Online“ weitermachen.

Andere Netflix-Promo-Angebote sprechen eher Kunden an, die beispielsweise gerade einen neuen Mobilfunk-Vertrag brauchen. So gab es eine Zeit lang ein „Vodafone Red“-Bundle bei dem zum Handyvertrag gleich noch 6 Monate Netflix kostenlos dabei waren.

Solche Aktionen sind aber zumeist zeitlich begrenzt und werden auch seltener, weil die Mobilfunk-Anbieter mittlerweile selbst Streamingdienste anbieten. Insofern ist das Sky-Entertainment-Plus-Paket inklusive Netflix wirklich fast ein „kostenloses Netflix-Abo“. Allerdings steigt nach den ersten 12 Monaten der Preis auch auf 32,99 Euro/Monat an.

Es gibt außerdem ein Netflix-Bundle bei MagentaTV, bei dem ihr neben MagentaTV und TVNOW auch noch Netflix auf 2 Geräten gleichzeitig in HD streamen könnt.

Fazit: Die Probezeit ist vorbei!

Einen Probemonat bekommt ihr nicht nicht mehr! Es gibt sonst nur eine Möglichkeit, Netflix wirklich kostenlos zu nutzen: Fragt Verwandte oder Freunde nach einer Erlaubnis, euch an deren Konto anzuhängen. Das andauernde Verlängern des Probemonats ist illegal und aufwendig. Zeitlich begrenzte Promo-Angebote sind keine Dauerlösung. Wenn ihr nicht bereit oder in der Lage seid, die Netflix-Preise zwischen 7,99 und 17,99 Euro zu bezahlen, dann ist euch vermutlich auch keine der anderen legalen Lösungen eine Hilfe. Also bleibt beim Free-TV.

