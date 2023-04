Google One ist Googles Premiumdienst, mit dem man zusätzlichen Speicherplatz sowie Zugang zum Google-VPN und einigen Zusatzfunktionen für Google-Dienste wie die Fotos-App bekommt. Wer sich für den Tink-Newsletter anmeldet, kann Google One kostenlos nutzen.

Normalerweise fallen Gebühren in Höhe von 1,99 Euro bis 9,99 Euro an. Bei der Newsletter-Anmeldung bekommt ihr den Google-One-Zugang je nach ausgewählter Option für 3 oder 6 Monate gratis.

Tink-Newsletter: Bei Anmeldung 3/6 Monate Google One gratis

Die Aktion ist nur für Neukunden verfügbar. Ihr dürft also nicht bereits einen Account bei Tink haben. So bekommt ihr Google One für 3 oder 6 Monate gratis:

Steuert die Anmeldeseite für den Tink-Newsletter an. Falls gewünscht, gebt ihr in das entsprechende Feld euren Vornamen ein. Daneben tragt ihr eine gültige E-Mail-Adresse ein. Drückt auf den „Anmelden“-Button. Ihr bekommt eine E-Mail mit einem Link zugeschickt. Folgt dem Link, um die Anmeldung zu bestätigen. Schaut dafür gegebenenfalls im Spam-Postfach nach.

So kann man Google One kostenlos nutzen

Die Newsletter-Aktion ist zeitlich begrenzt und soll am 18. Mai enden. Habt ihr euren Gratis-Zugang zu Google One in Anspruch genommen, lässt sich der Newsletter jederzeit kündigen, ohne dass das Probe-Abo beendet wird. Zur Auswahl stehen folgende Optionen:

Basic: 100 GB zusätzlicher Speicherplatz: 6 Monate gratis, Normalpreis: 1,99 Euro pro Monat

100 GB zusätzlicher Speicherplatz: 6 Monate gratis, Normalpreis: 1,99 Euro pro Monat Standard: 200 GB zusätzlicher Speicherplatz, 6 Monate gratis, Normalpreis: 2,99 Euro pro Monat

200 GB zusätzlicher Speicherplatz, 6 Monate gratis, Normalpreis: 2,99 Euro pro Monat Premium: 2 TB zusätzlicher Speicherplatz, 3 Monate gratis, Normalpreis: 9,99 Euro pro Monat

An anderer Stelle erklären wir weitere Details zu den Vorteilen sowie Kosten des Google-One-Abonnements. Falls ihr den kostenpflichtigen Cloud-Dienst von Google nach Ablauf der Gratis-Monate nicht weiter nutzen wollt, müsst ihr ihn rechtzeitig kündigen. Die Kündigung führt ihr über den Vertragsbereich bei Tink durch.

Tink ist ein seriöser Online-Händler, der vor allem Smart-Home-Produkte führt. Dort findet ihr zum Beispiel smarte Überwachungskameras oder Thermostate. Im Sortiment gibt es auch viele Google-Produkte aus dem „Nest“-Bereich, etwa Kameras, Klingeln und Kombi-Pakete mit dem Google-Nest-Lautsprecher.

