Fortnite bekommt einen Splitscreen-Modus für PS4 und Xbox One

Endlich könnt ihr euren Duo-Partner persönlich für sein Versagen zur Verantwortung ziehen. Mit dem Splitscreen-Modus könnt ihr ab sofort nebeneinander sitzend Fortnite spielen.

Im ganzen Star Wars x Fortnite-Trubel fast eine Randnotiz, aber auf den Plattformen PS4 und Xbox One gibt es seit dem letzten Patch einen Splitscreen-Modus. Sowohl in Duos als auch in Squads könnt ihr mit einem Freund beim Fortnite spielen endlich gemeinsam auf der Couch sitzen und per Schnick Schnack Schnuck bestimmen, wo ihr abspringen werdet.

Epic Games merkt allerdings an, dass sich der Splitscreen-Modus noch in der Entwicklungsphase befindet und sie mit dem Feedback der Spieler weiter Verbesserungen vornehmen wollen. Das gemeinsame Zocken gibt es übrigens nur im Battle Royale-Part von Fortnite. Im PVE wird es erst mal keinen Splitscreen geben.

Zurzeit scheint es jedoch erhebliche Probleme mit dem Splitscreen-Modus zu geben und er wurde deswegen deaktiviert:

Due to an issue, we have temporarily disabled the Splitscreen feature.

We’ll provide an update when this has been is re-enabled. pic.twitter.com/Qx4o7cAvxt

— Fortnite Status (@FortniteStatus) December 12, 2019