Update vom 1. November 2021: GTA 6 soll sich bereits seit Jahren in der Entwicklung befinden, doch die scheint nicht besonders gut laufen. Das Spiel wird sogar als „Entwicklungshölle“ bezeichnet.

Gerücht: Die Entwicklung von GTA 6 versinkt im Chaos

Bereits bevor Rockstar Mitgründer Dan Houser das Unternehmen im Jahr 2020 verließ, soll die Geschichte des Spiels geändert worden sein. Laut Redakteur Chris von Rockstar Mag, resultiere daraus der Weggang Housers, woraufhin Rockstar das Projekt von vorn beginnen musste. Das scheint allerdings nicht allzu gut zu laufen.

In einem Beitrag auf NeoGAF heißt es, dass Rockstar keine Informationen zu GTA 6 geben kann, weil „sie die Story und andere Spielelemente 2019 zu oft geändert haben, also rechnet nicht damit, dass es bald etwas zu GTA 6 gibt. Dies ist das chaotischste Projekt, das R* bisher zustande gebracht hat. Mehr als RDR 1 und GTA 5.“

(Quelle: NeoGAF)

Originalbeitrag vom 24. Oktober 2021:

Bisher hält sich Rockstar Games zu GTA 6 sehr bedeckt, doch hier und da sickert manchmal etwas durch – das behaupten zumindest einige Leaker. Welche Gerüchte gerade kursieren, haben wir für euch zusammengetragen.

GTA 6: Welche Gerüchte sind im Umlauf?

Fans wissen, dass Rockstar bereits seit einer Weile an GTA 6 arbeitet, doch wann das Spiel erscheint, ist noch immer nicht bekannt. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Personen, die etwas zum Spiel wissen möchten oder vielleicht auch tatsächlich wissen – immerhin kursieren ständig Gerüchte zum Nachfolger von GTA 5.

Die meisten Gerüchte könnten sich natürlich am Ende als falsch herausstellen, doch welche sind denn überhaupt gerade so im Umlauf? Wir haben für euch spannende Details zusammengetragen. Berücksichtigt aber, dass davon nichts offiziell bestätigt wurde!

Gerücht: GTA 6 wird noch dieses Jahr angekündigt

Das behauptete zumindest Twitter-Nutzer ThatsSoBold. Laut ihm soll es bereits im November oder Dezember 2021 so weit sein. Aus Reddit-Kommentaren lässt sich herauslesen, dass die meisten diese Information für Quatsch halten. Der Twitter-Account von ThatsSoBold wurde gebannt, nachdem er dieses Gerücht in Umlauf brachte, das muss allerdings bezüglich des Wahrheitsgehalts nichts heißen.

Einschätzung von GIGA: Dass Rockstar Games das Spiel bereits dieses Jahr ankündigt, ist unwahrscheinlich. Laut Tom Henderson, der in der Vergangenheit bereits zahlreiche wahre Leaks veröffentlicht hat, soll das Spiel nicht vor 2024 oder 2025 erscheinen. Außerdem existieren noch immer Stellenausschreibungen für das Spiel, es ist also unwahrscheinlich, dass Rockstar es schon so bald ankündigen wird.

Reddit-Nutzer martyc81 gelang es, einen Screenshot zu sichern:

Gerücht: GTA 6 spielt in Vice City

Gerüchte zum neuen „GTA 6“-Setting gibt es bereits mehrere, doch ein Name fiel verdächtig oft – Vice City, bereits bekannt aus dem GTA-Ableger aus dem Jahr 2002. Laut Inside Gaming gibt es im neuen Spiel eine riesige Welt, in der man zwischen Miami und Südamerika hin- und her reisen kann.

Einschätzung von GIGA: Es ist möglich, dass die von Miami inspirierte Metropole Vice City heißt. Auch in GTA 5 könnt ihr euch nicht nur in Los Santos aufhalten, sondern auch das Umland besuchen. Da sich Rockstar Games und Take-Two sicher am Erfolg von GTA 5 orientieren werden, ist eine Reise zwischen Miami und Südamerika durchaus denkbar.

Gerücht: In GTA 6 wird es eine weibliche Protagonistin geben

Leaker Tom Henderson hat in der Vergangenheit vor allem Informationen über Call of Duty und Battlefield durchsickern lassen, doch auch GTA 6 ist bei ihm offensichtlich ein großes Gesprächsthema.

Im Juli 2021 fertigte er eine Zeichnung zum Spiel an, die er als „Konzept eines Konzepts“ bezeichnet. Zu sehen ist eine Frau, die durchaus als weibliche Protagonistin durchgehen könnte. Außerdem erkennt man einen Mann mit einem Jet-Pack. Er bestritt, dass die Zeichnung auf einem tatsächlichen „Grand Theft Auto 6“-Konzept basiert, viel mehr soll sie unter Verwendung vorhandener Assets erstellt worden sein.

Henderson hatte früher schon „Battlefield 6“-Features mit Zeichnungen angeteasert und seine Behauptungen haben sich später als wahr herausgestellt – dementsprechend viel Aufmerksamkeit erregte seine „GTA 6“-Zeichnung.

Einschätzung von GIGA: Dass in GTA 6 vielleicht auch Frauen eine große Rolle spielen, ist durchaus möglich. Bereits in einem Interview mit The Guardian im Jahr 2013 sagte Mitgründer von Rockstar Games Dan Houser, dass er eine weibliche Protagonistin für möglich hielte, bisher allerdings kein passendes Spiel gefunden wurde. Vielleicht ist GTA 6 jetzt die Chance für Rockstar, spielbare Figuren beider Geschlechter anzubieten.

(Quelle: The Guardian)

Gerücht: GTA 6 erscheint nur für PC, PS5 und Xbox Series X/S

Leaker Tom Henderson veröffentlichte ein Video mit einer Reihe von angeblichen Details zu GTA 6. Er sagt dort voraus, dass das Spiel erst zwischen 2024 und 2025 erscheinen wird. Dafür soll es einige Gründe geben.

Zum einen ist GTA 5 noch zu erfolgreich, des Weiteren soll sich Rockstar in den letzten 16 Monaten stark auf „das Wohlbefinden der Mitarbeiter“ konzentriert haben, um eine „Crunch Culture“ zu vermeiden. Rockstar soll das Spiel außerdem erst ankündigen wollen, wenn sie sicher sein können, den Release-Termin auch wirklich einhalten zu können, um Verzögerungen zu vermeiden.

Des Weiteren behauptet Henderson, dass GTA 6 nur für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen werde.

Einschätzung von GIGA: Bei einem voraussichtlichen Release-Termin 2024 / 2025 scheint der Punkt, GTA 6 würde ausschließlich für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, durchaus realistisch. Zwar herrscht derzeit noch eine akute Konsolen-Knappheit, das dürfte sich allerdings in den kommenden Jahren entspannen.

Gerücht: GTA 6 steht ab Release im Xbox-Game Pass zur Verfügung

Zwar sind Spiele wie GTA 5 und Red Dead Online durchaus in Abo-Diensten wie dem Game Pass oder PlayStation Now zu finden, doch mit GTA 6 ist da vorerst nicht zu rechnen. Das geht aus einem Finanzbericht von Publisher Take-Two hervor. Firmen-Chef Strauss Zelnick möchte Flaggschiff-Spiele nur zum Vollpreis anbieten, da Abo-Dienste in diesem Fall „keinen Sinn ergeben“.

Einschätzung von GIGA: Es ist davon auszugehen, dass Publisher Take-Two es tatsächlich vermeiden wird, das Spiel bei Abo-Diensten anzubieten – zumindest vorerst.

(Quelle: Gamespot)

Gerücht: In GTA 6 wird es Crossplay geben

Zu den Gerüchten rund um das Crossplay in GTA 6 ist bisher nichts bekannt. Es ist allerdings davon auszugehen, dass Rockstar Games auch beim „GTA 5“-Nachfolger auf eine Online-Variante setzen wird.

Einschätzung von GIGA: Da die aktuelle Online-Version des Spiels bereits rund 8 Jahre gut läuft, gehen wir davon aus, dass sich Rockstar Games erneut an dieses Erfolgskonzept mit Singleplayer- und Online-Inhalten halten wird. Es ist allerdings noch völlig offen, welchen Weg Rockstar beim Crossplay gehen wird.

Gerückt: GTA 6 wird in GTA 5 mit einem Event angekündigt

Rockstar Games sucht noch immer nach Mitarbeitern, die sich dem Projekt GTA 6 annehmen. Unter anderem wird ein Live Operations Coordinator gesucht. Dessen Aufgaben umfassen das Entwerfen und Umsetzen von Marketing-Kampagnen, die innerhalb von Live-Services erfolgen. Vor allem Spielern von Fortnite sollte das bekannt vorkommen.

Einschätzung von GIGA: Mit Fortnite hat Epic Games einen Treffer gelandet und zieht mit den großen Events beim Wechsel der Saison oder an Feiertagen regelmäßig unzählige Spieler an. Auch Rockstar Games hat mit Events durchaus Erfahrung.

In den Wochen vor dem Release von Cayo Perico wurde bei GTA Online der „bisher größte Heist“ angekündigt. Es wäre also möglich, dass die Ankündigung von GTA 6 auch in GTA 5 groß gefeiert werden wird.

Noch nichts von Cayo Perico gehört? In dem Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck machen:

(Quelle: gamejobs.co)

Gerücht: Die Map soll sich mit DLCs verändern

Im bereits erwähnten YouTube-Video sprach Henderson über die Struktur der Map. Im neuen GTA-Spiel sollen zukünftige DLCs die Map durch Events verändern, so wie es unter anderem in Fortnite üblich ist. Auf diese Weise könnten nicht nur neue Areale zugänglich gemacht werden, sondern auch bestimmte Gegenden zerstört oder geschlossen werden. GTA 6 hätte somit eine lebendige und flexible Welt, in der Spieler immer wieder etwas Neues erleben könnten.

Einschätzung von GIGA: Es ist gut möglich, dass Rockstar künftig auf eine interaktivere Karte setzt, um alte und neue GTA-Fans anzulocken.

(Quelle: Tom Henderson@YouTube)

Gerücht: In GTA 6 gibt es zerstörbare Gebäude

Seit Oktober sucht Rockstar Games nach einem VFX Artist, der sich gut mit visuellen Effekten und der Implementierung von Partikeleffekten auskennt. Hierbei ist die Rede von Wolkenkratzern, was gut zu GTA 6 passen würde.

Besonders interessant ist die nähere Beschreibung:

„Wir helfen dabei, der Umgebung, den Charakteren, Waffen, Fahrzeugen und vielem mehr zusätzliches Leben einzuhauchen. Die visuellen Effekte tragen dazu bei, dass der Spieler in eine glaubwürdige Welt eintauchen kann, von Umgebungseffekten für Dinge wie Insekten um den Spieler herum und Regen, der von Gebäuden tropft, bis hin zu großen Zerstörungsereignissen wie Wolkenkratzern, die auf den Boden stürzen.“

Einschätzung von GIGA: Die „Zerstörungsereignisse“ müssen nicht auf zerstörbare Gebäude hinweisen, es könnte sich auch um ein Skript-Event handeln, das beispielsweise in einer Zwischensequenz zu sehen ist.

(Quelle: Rockstar)

Gerücht: In GTA 6 wird mit Bitcoins gehandelt

Laut Insider Tom Henderson sollen Spieler in GTA 6 für den Abschluss einiger Missionen mit Bitcoins anstatt mit Geld belohnt werden. Es solle die Börsenfunktion zurückkehren und zusätzlich ein Broker für verschiedene Kryptowährungen.

Einschätzung von GIGA: GTA 6 soll ein modernes Setting haben. Gut möglich, dass Rockstar deswegen auf Kryptowährungen setzt.

Bis zum Release von GTA 6 wird es sicherlich weitere Gerüchte geben. Wir empfehlen euch, regelmäßig in diesen Artikel zu schauen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

