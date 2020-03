GTA 6: Steht die Ankündigung bevor? - Rockstar Games werkelt an Homepage

Spekulationen um GTA 6 gibt es viele, kein Wunder, denn Fans warten sehnsüchtig auf den neuen Teil. Eine Veränderung an der offiziellen Domain des Spiels lässt jetzt neue Vermutungen zu. Sind das die nötigen Vorbereitungen für eine Ankündigung?

GTA 6: Wird die offizielle Webseite bald online gehen?

Jeder Schritt von Rockstar Games wird von den Fans genau beobachtet. Dabei wird stets auf eine Ankündigung zu Grand Theft Auto 6 gehofft. Eine Aktualisierung der Domain von GTA 6 könnte jetzt ein Hinweis dafür sein.

Bisher war es so, dass wenn ihr gtavi.com in euren Webbrowser eingetippt habt, ihr zu der Webseite von Rockstar Games weitergeleitet wurdet. Diese Weiterleitung ist jetzt allerdings nicht mehr aktiv. Wenn man die Domain besuchen will, erscheint ein Fehler mit der Meldung, dass die Webseite nicht erreichbar ist.

Normalerweise passiert so etwas, bevor eine neue Homepage online geht, bei der zuvor eine Weiterleitung bestand. Könnte das also bedeuten, dass Rockstar Games alle nötigen Vorbereitungen für die Ankündigung trifft?

Sicher ist dies nicht, immerhin könnte es sich auch nur um allgemeine Wartungsarbeiten oder einen technischen Fehler handeln. Sollte dem nicht so sein, dürfen wir uns wohl bald auf offizielle Neuigkeiten zu GTA 6 freuen.

Solange könnt ihr euch die größten Wünsche und Gerüchte zu GTA 6 anschauen:

Was haltet ihr von der Aktualisierung der Domain zu Grand Theft Auto 6? Wird es bald die sehnlich erwartete Ankündigung geben? Schreibt uns eure Einschätzung doch gerne in den Kommentarbereich.