Ihr denkt, „Natürlich die PS5!“, aber so klar ist das gar nicht: In den USA war lange Zeit Microsofts Xbox beliebter, während PlayStation stets die meisten Länder in Europa dominierte. Aber nicht mehr. Denn dieses Mal gibt es wohl einen neuen ‚Sieger‘, glauben wir einer neuen Statistik.

Keine Konsole ist besser als die andere, denn Xbox Series X wie auch PlayStation richten sich an leicht unterschiedliche Zielgruppen. Sie bieten auch verschiedene Vor- wie auch Nachteile, unterhalten andere Genres an Exklusivspielen und variieren zumeist darin, wo sie bevorzugt vorbestellt werden. In den USA etwa griffen Spieler in den letzten Jahren öfter zu den Xbox-Konsolen als in Europa – was sich dieses Jahr aber wahrscheinlich ändern wird.

Eine neue Studie wertet die Vorbestellungen in den USA aus, wie GamesIndustry berichtet. Demzufolge sollen sich ganze 72 Prozent der Vorbesteller für eine PS5 entschieden, was wohl auch die immense Knappheit der Konsole (wenigstens zum Teil) erklären könnte. Leider gibt es noch keine Studie für Deutschland, allerdings sind deutsche Käufer seit Jahren eher auf der PlayStation-Seite gewesen – ein ähnliches Ergebnis würde nicht überraschen.

Auch interessant: Unter den PlayStation-5-Käufern haben sich nur 10 Prozent für die digitale Edition entschieden, und bei den Xbox-Käufern sogar noch weniger, nämlich nur 8 Prozent.

Die Zahlen beziehen sich auf jene Käufer, die erfolgreich eine Konsole vorbestellen konnten – unter jenen, die es nicht geschafft haben, sehen die Zahlen etwas anderes aus. Hier wollten 58 Prozent eine PS5 erwerben, und 40 Prozent eine Xbox Series X.

Die Studie wurde von VGM durchgeführt und umfasste 511 Personen, die repräsentativ für die Gaming-Community in den USA stehen sollen.

Umfrage zeigte schon Anfang 2020, welche Next-Gen-Konsole gekauft wird

Wir wussten es, und ihr wusstest es auch: Natürlich ist die PS5 der Next-Gen-Favorit jener Spieler, die bei einer englischen Umfrage während der MCM Comic Con ihre Meinung abgegeben haben. Im Zuge der Coronavirus-Pandemie wurde die Popkultur-Convention über Streams abgehalten, der perfekte Ort also, um über 3000 freiwillige Spieler nach ihren Vorlieben zu befragen. Die Daten wurden zwischen dem 25. Juni und dem 2. Juli erhoben, wobei nicht nur PlayStation 5 und Xbox Series X im Fokus standen, sondern auch jene Spiele, die in den kommenden Monaten am sehnsüchtigsten erwartet werden.

Alle wollen eine PS5 – und Cyberpunk 2077

Vielleicht nicht ganz alle, aber beeindruckende 84 Prozent der Spieler freuen sich eher auf die PS5 als auf die Xbox Series X, wobei sich 37 Prozent aller ihre favorisierte Konsole direkt zum Release abgrabbeln wollen. Mehr als die Hälfte werden höchstens 6 Monate nach Launch der Konsolen bis zum Kauf warten. Übrigens: Dass die PS5 derart weit vorn liegt mag auch damit zusammenhängen, dass fast alle Xbox-One- und Xbox-Series-X-Spiele gleichfalls über den PC spielbar sind – was bei PS5-Titeln immerhin nicht der Fall sein wird.

Interessant an der Umfrage sind aber noch weitere Zahlen; etwa, dass „nur“ 59 Prozent entschieden haben, die PS4 sei ihre momentan liebste Plattform zum Spielen ist, während 16 Prozent für die Xbox One stimmten, 14 Prozent für den PC und 8 Prozent für die Nintendo Switch.

Und auf welche Spiele warten (zumindest die englischen) Spieler? CD Projekt Red Science-Fiction-Blockbuster Cyberpunk 2077 steht wenig überraschend hoch im Kurs, aber gleich danach freuen sich die meisten tatsächlich auf das Koop-Actionspiel Marvel's Avengers. Über die Umfrage hinweg wurden die ersten fünf Plätze jener Spiele veröffentlicht, die am sehnsüchtigsten erwartet werden:

Die MCM Comic Con ist eine Fan-Fiktion-Convention mit Fokus auf popkulturelle Themen wie Videospiele, Comics, Cosplay und Science-Fiction. Da nur Teilnehmer des englischen Online-Events befragt wurden, bilden ihre Antworten natürlich nicht die Meinung aller Spieler ab – noch sind sie unbedingt für Deutschland aussagekräftig. Was nicht heißt, dass wir nicht auch hierzulande ähnliche Antworten erwarten könnten.