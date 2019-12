Digimon jetzt auch in Pokémon Schwert und Schild - dank eines Fan-Projektes

Pokémon und Digimon waren in den letzten Jahren ein ständiger Begleiter für uns. Die einen mochten das, die anderen lieber das. Doch warum eins favorisieren, wenn man beides haben kann? Dank der Community finden nun auch Digimon Platz in Pokémon Schwert und Schild.

Dank des Engagements von Fans werden regelmäßig Spiele mithilfe von Mods um Kleinigkeiten ergänzt. Modder Hallow machte es sich zur Aufgabe, Taschenmonster und Digimon miteinander in einem Spiel zu vereinen und nutzte dazu die jüngsten Pokémon-Spiele Schwert und Schild.

Agumon, ich wähle dich!

[Pokémon Sword & Shield Mod] Agumon from Hallow on Vimeo.

Glumanda wird ersetzt

Die Digimon tatsächlich in das Spiel hineinzuarbeiten, war Hallow nicht möglich. Also arbeitete er einfach an den Skins und ersetzte so die Glumanda-Familie. Hier geht es allerdings allein um die Kosmetik. Agumon, Greymon, MetalGreyMon und WarGreymon bewegen sich genauso wie Glumanda und Co., werden auch noch so genannt, aber vereinen im Grunde beide Serien.

Einen Haken gibt es allerdings: Das Ganze funktioniert nur mit einer gemoddeten Switch. Doch für alle anderen veröffentlichte Hallow ein kurzes Video zu seiner Arbeit und teilt damit einen besonderen Moment mit eingefleischten Fans.