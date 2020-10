Immer mehr Hinweise verraten Apples neue Sparsamkeit beim kommenden iPhone 12. Der Rotstift wird angesetzt und Käufer können sich schon mal an einen zurechtgestutzten Lieferumfang gewöhnen. Experten finden nun erneut Beweise für die bevorstehenden Kürzungen.

EarPods Facts

Spekulation und Berichte gab es schon zuvor: Apple will beim kommenden iPhone 12 demnach das Ladegerät sparen, einzig ein Ladekabel würde noch beiliegen. Nachdem der US-Hersteller dem schon bei der neuen Apple Watch 6 vorweggriff, gilt diese Vermutung mehr denn weniger als bestätigt. Doch damit enden die Sparmaßnahmen noch nicht.

Preishammer bei Amazon: AirPods günstig wie nie zuvor

iPhone 12 ohne Kopfhörer: Apple spart sich die EarPods

Auch die noch immer beiliegenden EarPods will sich Apple offensichtlich sparen, ein beunruhigender Hinweis findet sich dazu in der aktuellen Beta von iOS 14.2 wie MacRumors berichtet. So findet sich in einem Infotext beim ursprünglichen iOS 14 noch der Terminus „mitgelieferte Kopfhörer“, in iOS 14.2 wurde dann jedoch kurzerhand „mitgelieferte“ ersatzlos gestrichen. Ergo: Die Vermutung liegt nahe, dass es in Zukunft keine mitgelieferten Kopfhörer von Apple mehr geben wird. Wer die EarPods mit Lightning-Anschluss also trotzdem gerne haben möchte, der muss diese kaufen. Bei Apple selbst kosten diese derzeit 28,25 Euro, bei Amazon gibt's sie etwas günstiger für knapp 23 Euro – ein geldwerter Nachteil für Käufer der neuen Apple-Handys.

Die Kunden sollen wohl lieber gleich zur teuren Alternative greifen:

Gleich die AirPods kaufen?

Eventuell aber greifen die Kunden auch gleich zu den noch teureren AirPods von Apple – dem Hersteller käme es mehr als nur entgegen, könnte doch so der Umsatz nochmals gesteigert werden. Kaufen sollte man die dann aber nicht unbedingt bei Apple direkt, denn dort kosten sie wesentlich mehr. Kurzer Preisvergleich gefällig?

Die AirPods 2 mit kabelgebundenen Ladecase kosten bei Apple 174,45 Euro, bei Amazon aktuell nur 128,82 Euro. Für die Variante mit kabellosen Ladecase will Apple direkt 223,20 Euro haben, Amazon nur 171,20 Euro. Das größte Sparpotential steckt in den AirPods Pro, bei Apple für 271,95 Euro, bei Amazon 196,72 Euro. Übrigens: Gewissheit über Apples neue Sparmaßnahmen erlangen wir dann im Laufe dieses Monats, vermutet wird ein Apple Event für die neuen iPhones am 13. Oktober.