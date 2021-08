Disney+ rollt im August die Ärmel hoch und präsentiert Abonnenten nicht nur eine neue Marvel-Serie, sondern auch eine ganze Reihe von ziemlich guten Filmen. Wir haben euch ein paar Highlights herausgesucht.

What if... ?

Und die nächste Marvel-Serie ist da! Nach dem Ende von Loki ist es an der Zeit, dem Multiversum (oder den Multiversen) einen genaueren Blick zu schenken: What If...? ist eine Animationsserie, die in jeder Folge verschiedene mögliche Realitäten auslotet, in denen die Dinge etwas anders passiert sind als in den Avengers-Filmen. Einziges Manko: Nicht alle Schauspieler der Filme übernehmen die englischen Stimmen, – aber es sind zumindest viele.

Streamt What If...? ab 11. August auf Disney+.

Cruella

Zuerst im Kino, jetzt ‚frei‘ auf dem Streaming-Portal: Disneys Verfilmung vom Leben Cruellas – mit Emma Stone in der Hauptrolle – ist ab dem 27. August frei auf Disney+ verfügbar. Das bedeutet, ihr braucht keinen teuren VIP-Zugang mehr, um den Film zu streamen. Er wird für alle Disney-Plus-Abonnenten abrufbar sein.

Streamt Cruella ab dem 27. August ohne VIP-Zugang auf Disney+.

Filmhighlights im August: 127 Hours, Walk The Line, Was nützt die Liebe in Gedanken

Eine gar nicht so kleine Anzahl an Klassikern erscheint ebenfalls auf Disney+: In 127 Hours (2010) etwa durchlebt ihr einen grausamen Unfall in einem Canyon, bei dem der Arm von Kletterer Ralston eingeklemmt wird. Der Film basiert auf wahren Ereignissen. Der Oscar-Film Walk The Line (2005) mit Joaquin Phoenix dagegen erzählt die Biografie von Johnny Cash – ein Muss für Fans des Musikers. Schließlich ist auch das Drama Was nützt die Liebe in Gedanken (2004) zu empfehlen. Ein poetischer Trip in die 20er Deutschlands, bei dem sich drei Freunde nach und nach zwischen der Sucht nach Liebe und Glück verlieren: mit Daniel Brühl und August Diehl in den Hauptrollen.

Streamt 127 Hours ab dem 20. August auf Disney+.

Streamt Walk The Line ab dem 27. August auf Disney+.

Streamt Was nützt die Liebe in Gedanken ab dem 27. August auf Disney+.

Disney+ hat im August einen guten Mix aus Klassikern, guten Filmen und Neuerscheinungen im Angebot. Es lohnt sich aber generell, auch einmal den Filmen neben den großen Franchises auf dem Streaming-Portal eure Aufmerksamkeit zu widmen – ihr werdet ohne Frage überrascht sein, was sich mittlerweile alles dort finden lässt. Und nein, es sind nicht nur typische Disney-Filme.