Audials One ist eine beliebte und leistungsstarke Streaming-Aufnahmesoftware, mit der ihr unter anderem Musik, Videos und Podcasts aus dem Internet legal aufzeichnen, speichern und verwalten könnt. An diesem Wochenende bekommt ihr bei GIGA die aktuelle Version 2022 in der Special Edition komplett kostenlos. Also greift schnell zu, denn das Angebot gilt nur noch heute, Sonntag, den 26.06.2022.

Audials One 2022 Special Edition an diesem Wochenende komplett kostenlos bei GIGA

Mit dem Streaming-Recorder Audials One könnt ihr Musik von beliebigen Webseiten herunterladen, wobei ihr auch auf Playlisten von YouTube und Spotify zugreifen könnt. Außerdem stellt euch das Programm Live-Streams unter anderem deutscher TV-Sender wie ARD, ZDF, Arte, RTL und ProSieben zum Ansehen und Aufnehmen zur Verfügung. Die Vollversion von Audials One 2022 Special Edition kostet normalerweise 24,90 Euro, bei GIGA bekommt ihr das Programm noch heute über den oberen Link oder den unteren Download-Button komplett kostenlos.

Neben seinen umfangreichen Fähigkeiten bezüglich Musik und Fernsehen kann Audials One auch Internet-Radio und Podcasts wiedergeben und speichern. Das Programm greift auf mehr als 100000 Internet-Radiosender sowie etwa 200 TV-Live-Streams, darunter 90 Sender aus Deutschland, zurück. Weiterhin ermöglicht euch Audials One die Verwaltung von Musik, Videos und Podcasts in Playlisten am PC, stellt euch einen integrierten Audio-Editor zur Verfügung und kann eure Medien auf Android-Geräte und iPhones übertragen.

