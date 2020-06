Er wollte doch nur ‚Hallo.‘ sagen.

Ihr kennt Skyrim, richtig? Ich weiß ja, dass dieses winzige, unbekannte Spiel so gut wie niemandem ein Begriff ist; zudem haben es sicherlich höchstens fünf Menschen an der Zahl gespielt. Diese ganzen fünf Menschen haben sich kürzlich dazu hinreißen lassen, einem Skyrim-Anfänger ein paar Tipps zu geben – zusätzlich zu 700 anderen Spielern, die gleich mitgemacht haben.

Auf Reddit wollte Nutzer ClearBlue_Grace nur „Hey, ich bin jetzt auch da!“ sagen, oder so in der Art. Jetzt ist er der stolze Autor eines unheimlich beliebten Reddit-Threads mit mehreren Auszeichnungen, in dem fast 800 Skyrim-Veteranen auf sein „Huhu!“ reagiert haben. Wenn doch jedes erste Mal mit derart viel Enthusiasmus belohnt werden würde:

„Ich weiß, ich bin etwa zehn Jahre zu spät auf der Party, aber ich spiele endlich Skyrim zum ersten Mal! Ich bin so aufgeregt!“

Die Skyrim-Community ist auch aufgeregt, keine Sorge.

Unter den etlichen Hinweisen, Ratschlägen, Glückwünschen und nostalgischen Kommentaren befindet sich aber auch das ein oder andere faule Ei. Scherzhafte Tipps etwa, die darauf hinweisen, was ClearBlue_Grace gleich zu Beginn des Spiels machen sollte – Riesen angreifen, oder Mammuts. Oder auch das berühmte Flusswald-Huhn, das ja so viel Loot droppt:

„Erinnere dich nur immer daran, gleich zu Anfang Riesen anzugreifen, um wertvollen Loot zu bekommen und eine kostenfreie Fahrt. Viel Glück!“

Wie ein anderer Kommentator ganz richtig unter diesem hilfreichen (und amüsanten, ich gebe es zu) Ratschlag kommentiert: „Manche wollen die Welt einfach brennen sehen.“

Falls ihr auch einmal brennen wollt, wie wäre es dann mit diesem kniffligen Skyrim-Quiz?

Wisst ihr derart viel über Skyrim wie ein Hochkönig von Himmelsrand, oder seid ihr eher noch ein wissbegieriger Gelehrter, der die Lande des Nordreichs durchwandert, um mehr zu erfahren? Das ultimative Skyrim-Quiz wird euch erst an die Hand nehmen und dann in eins der Oblivion-Tore werfen, um zu sehen, ob ihr trotzdem überlebt. Wartet: War das überhaupt Skyrim?

Stellt euch nur vor: Das erste Mal Skyrim. Ob es heutzutage ein ebenso grandioses Erlebnis sein wird, wie damals? Vorausgesetzt, ihr hattet ein grandioses Erlebnis, natürlich. Leider wird gerade die Grafik ein wenig gelitten haben, was aber schließlich nicht alles ist. Ganz besonders in einer Zeit, in der wir noch eine kleine Weile auf das nächste The Elder Scrolls warten werden müssen.