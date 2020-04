Nvidia: Neue Grafikkarte läutet das Ende einer Ära ein

Während Nvidias Turing-Nachfolger noch etwas auf sich warten lässt, sind nun Details zu einer anderen neuen Grafikkarte enthüllt worden. Und die haben es in sich. Denn wie es aussieht, scheint Nvidia eine alte Technik in Rente zu schicken – und läutet damit das Ende einer Ära ein.

Schon seit einiger Zeit gab es Gerüchte, dass Nvidia die GeForce GTX 1650 mit einem Speicherupgrade versehen würde. Nun haben wir Gewissheit: Statt GDDR5 kommt bei der Einsteiger-Grafikkarte bald der deutlich schnellere GDDR6-Speicher zum Einsatz. Dieser war normalerweise Nvidias Mittelklasse-, High-End- oder SUPER-Grafikkarten vorbehalten.

Doch es scheint so, als wäre das nicht die einzige neue Grafikkarte, die von Nvidia mit dem neuen GDDR6-Speicher bedacht wird. Wie ComputerBase berichtet, scheint sich auch bei Nvidias MX-Reihe etwas zu tun. Bei den MX-Grafikkarten handelt es sich um Grafikchips mit besonders geringer Leistungsaufnahme, die vor allem in Ultrabooks zum Einsatz kommen.

Razer Blade Stealth drekt beim Hersteller ansehen *

Das neue Razer Blade Stealth 13 ist ein Gaming-Laptop mit dem Formfaktor eines Ultrabooks. Wir konnten uns bereits einen ersten Eindruck vom Gerät machen:

Ein neuer Eintrag soll bestätigen, dass Nvidia nun auch bei seinen stromsparenden Chips in Zukunft auf GDDR6 setzen wird.

Next Nvidia MX card with TU117



> 540MHz base clock

> 2GB 10Gbps GDDR6



This should be < 25W SKU



Check notebook check's article for more details : https://t.co/eNubKSF1Xy pic.twitter.com/yBnOp36q6i