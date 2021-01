Das neue Jahr ist nur wenige Tage alt und schon fragen sich die vielen Apple-Nutzer, mit welchen Produkten uns der iPhone-Hersteller in den nächsten Monaten überraschen wird. GIGA wagt jetzt einen Vorausblick und verrät ein wenig von Apples geheimen Plänen.

Wer als Apple-Käufer viel Geld ausgibt, verlangt Planungssicherheit. Niemand möchte gern einen „alten Schinken“ erwerben, der wenig später durch ein besseres Gerät ersetzt wird. Nur ist Apple leider wenig auskunftsfreudig und verrät nichts über zukünftige Produkte. Weniger still ist da die Gerüchteküche, die schon jetzt so manches Details zu Apples Geheimplänen weiß. Worauf können sich Käufer 2021 also freuen und vor allem ab wann muss man neuen Geräten rechnen? Es folgt der aktuelle Lageplan.

Apples neue Mac-Rechner für 2021

Die Marschrichtung ist klar, 2021 werden noch mehr Macs mit Apples eigenem Prozessor befeuert, zudem wird's neben dem M1 noch leistungsfähigere CPUs geben und sogar noch schnellere Grafikprozessoren (GPUs) werden wir sehen. Den Anfang macht der ...

iMac: Das erste neugestaltete Modell mit einem 23- oder 24-Zoll-Display könnte noch im Frühjahr erscheinen. Größere und leistungsfähigere Modelle dann später im Laufe des ersten Halbjahres. Darunter könnte sich dann auch ein Nachfolger für den iMac Pro mit bis zu 32 Prozessor-Kernen befinden.

Mit einem Nachfolger des Mac Pro wird derzeit noch nicht gerechnet, den hebt sich Apple womöglich für 2022 auf. Bei Mac mini und MacBook Air erwarten wir kaum etwas Neues, wenngleich die Hoffnung besteht, dass das Air-Modell auch ein Update auf einen Mini-LED-Bildschirm erhalten wird.

Der M1 (hier im Video im Detail erklärt) war nur der Anfang, 2021 kommen noch mehr Macs mit Apple-Chip:

Apples Smartphones für 2021: Was bieten die neuen iPhones?

Noch immer ist Apples wichtigstes Produkt das iPhone, daran dürfte sich grundsätzlich auch in diesem Jahr nichts ändern. Doch mit welchen Modellen will Apple die Käufer bei Stange halten?

iPhone 13: Ob das iPhone 13 auch so heißen wird? Ungewiss. Gewiss dagegen sind die eher kleineren Anpassungen. Ein neues Design gibt's nicht, dafür aber den LiDAR-Scanner für alle vier neuen Modelle, nicht nur wie jetzt im Pro-Bereich. Jawohl , iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max bekommen alle direkte Nachfolger. Kunden außerhalb der USA werden sich auch über die Unterstützung von schnellerer 5G-Technik freuen, bisher ist dies den Käufern in den Staaten vorbehalten. Doch die größte Hoffnung liegt im 120-Hz-Display. Zumindest bei den Pro-Modellen wird's wohl klappen.

Neue iPads im Jahr 2021

Auch neue Apple-Tablets werden wieder erwartet, nicht zuletzt Profis warten auf ein überfälliges Update, was schon relativ früh erscheinen könnte.

iPad Pro: Noch in der ersten Jahreshälfte erwarten Insider den Nachfolger des aktuellen Top-Tablets aus dem Hause Apple. Die Form ändert sich nicht, dafür gibt's aber erstmals einen Mini-LED-Bildschirm und natürlich auch eine Abart des neuesten iPhones-Cips (A14X) zur „Befeuerung“. Zunächst ist die Sprache vom 12,9-Zoll-Modell, der 11-Zöller kommt demnach eventuell erst später im laufenden Jahr.

Apple Watch 2021: Ein oder zwei neue Modelle?

Bisher stellte Apple noch immer jedes Jahr ein neues Smartwatch-Modell vor, im letzten Jahr gab es sogar gleich zwei neue Modelle – die Apple Watch Series 6 und die Apple Watch SE. Zweifelsohne werden wir 2021 die Apple Watch Series 7 sehen. Noch ist nicht viel darüber bekannt, größere Designänderungen sind aber eher unwahrscheinlich, werden aber herbeigewünscht. Spekuliert wurde schon oftmals über die Möglichkeit, den Blutzuckerspiegel messen zu können, ganz ohne einen Tropf Blut. Als sicher gilt aber eine Vorstellung im Herbst. Unsicher hingegen ist, ob die Apple Watch SE schon in diesem Jahr einen aktualisierten Nachfolger erhalten wird.

Noch ist das iPhone 12 der „King“ bei Apple, doch 2021 macht sich der Nachfolger in die Spur:

AirPods: Apples Kopfhörerparade in 2021

Kurz vor Jahresende überraschte uns Apple im Dezember dann noch mit den extrem teuren AirPods Max, was soll da 2021 noch kommen?

AirPods: Noch in der ersten Jahreshälfte wird die 3. Generation erwartet. Die soll dann auch erstmals deutlich anders als die Vorgänger aussehen, dennoch aber sehr vertraut wirken. Warum? Nun, laut Gerüchten borgt sich Apple einfach das Design der AirPods Pro mit kurzem Stummel, verzichtet aber auf die aktive Geräuschreduzierung. Dies macht die Ohrhörer günstiger. Zudem gibt's wohl einen neuen Chip und eine verbesserte Akkuleistung.

Apples „Überraschungen“ für 2021

Abseits der schon genannten Produktneuheiten gibt's 2021 auch wieder echte Überraschungen unter den Produkten und solche die schon lange erwartet werden, bisher aber noch nicht vorgestellt wurden. Da wären ...

AirTags: Apple kleine „Schlüsselfinder“ geistern nun schon seit über einem Jahr in der Gerüchteküche herum. Immer wieder stand eine Einführung der Tile-Alternativen kurz bevor, immer wieder machte Apple einen Rückzieher. Dieses Jahr soll es nun aber endlich klappen.

Abseits der Unsicherheiten neuer Apple-Hardware können wir aber wie in jedem Jahr, wohl mit nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit mit neuen Betriebssystem-Versionen rechnen. So gibt's im Juni dann einen ersten Blick auf iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, tvOS 8, und macOS 12.