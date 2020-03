Geniale iPhone- und Mac-Apps gratis: Nur jetzt über 30 Euro sparen

Was für ein Angebot: Zwei preisgekrönte Spiele fürs iPhone, iPad, Apple TV und den Mac gibt’s die nächsten Tage gratis statt für über 30 Euro. Wir verraten euch, wie ihr euch das Super-Schnäppchen jetzt sichert.

Liebliche Animationen und ein Game mit nie endenden Spielspaß – so lassen sich die beiden Apps aus dem Entwickler-Hause „Snowman“ bestens beschreiben. Den Machern gelang 2015 mit „Alto’sAdventure“ ein echter Hit, der drei Jahre später mit „Alto’s Odyssey“ seine verdiente Fortsetzung fand. Nicht nur Apple und die Fachpresse zeigten sich begeistert, auch die Spieler geben den Apps mit jeweils 4,5 Sternen in Apples App Store fürs iPhone Bestnoten. Auch wird man nicht mit dämlichen In-App-Käufen auf iPhone, iPad, Apple TV und Mac genervt – wunderbar.

Ein Blick aufs preisgekrönte Spiel:

Für iPhone, iPad, Apple TV und Mac: Gratis statt für 32,96 Euro

So viel Qualität will normalerweise auch bezahlt sein: Die beiden iOS-Versionen (auch fürs Apple TV geeignet) der Apps kosten regulär jeweils 5,49 Euro, die beiden Mac-Versionen sogar jeweils 10,99 Euro. Normalerweise, denn aktuell gibt’s alles kostenlos – so sparen wir doch glatt 32,96 Euro! Der Download erfolgt wie gewohnt direkt über den App Store und Mac App Store. Das Angebot gilt selbstverständlich nicht für immer, sondern nur innerhalb der nächsten 7 Tage, wie die Entwickler mitteilen. Und warum eigentlich?

Für iPhone, iPad und Apple TV:

Für den Mac:

In Zeiten des Coronavirus sollten wir lieber daheim bleiben und soziale Kontakte meiden. Damit uns dies leichter fällt, machen uns die Entwickler dieses kleine, wunderbare Geschenk. Zitat: „Wir haben beschlossen, Alto’s Adventure und Alto’s Odyssey für die nächste Woche kostenlos zur Verfügung zu stellen, um allen zu helfen, die sich in sozialer Distanzierung oder Selbstisolierung üben. Wir hoffen, dass Alto und die Bande in diesen schwierigen Zeiten ein wenig Ruhe in Ihre Wohnungen bringen können.“

Für so viel Nächstenliebe gratulieren wir gerne. Wer also schon immer mal diese Klassiker der Apple-Spielebranche kostenlos anspielen wollte, der hat nun die Gelegenheit dazu. Wir können beide Apps ohne Einschränkung empfehlen.