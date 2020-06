Bildquelle: GIGA

Die Technikwelt wartet voller Spannung auf die baldige Vorstellung von iOS 14. Doch Apples kommendes Systemupdate kommt vielleicht gar nicht, zumindest nicht so, wie wir bisher dachten. GIGA fasst die aktuelle Entwicklung zusammen.

Am Montag startet die WWDC – Apples Entwicklerkonferenz – mit einer Apple-Keynote. Zu sehen sein wird diese um 19 Uhr deutscher Zeit. Erwartet wird allgemein hin ein umfassender Rundumschlag. Bekanntlich nutzt Apple die Gelegenheit, um die kommenden Updates der eigenen Betriebssysteme anzukündigen und anschließend die ersten Betas für die Entwickler bereitzustellen. Vor allem das kommende iPhone-Update wird mit Hochspannung erwartet. Eventuell bekommen wir aber „iOS 14“ gar nicht zu Gesicht, warum nur?

Apples Planung: Wird aus iOS jetzt iPhone OS?

Die Aufklärung liefert der mittlerweile sehr bekannte Informant Jon Prosser, der lag in letzter Zeit immer goldrichtig mit seinen Vorhersagen und verriet in den letzten Wochen und Monaten jede Menge Apple-Geheimnisse. Sein neuester Tweet beinhaltet nur 8 Buchstaben und sagt doch viel mehr aus: iPhone OS. Was er damit mitteilen möchte? Apple plant die Umbenennung von „iOS“ in „iPhone OS“, damit wird aus „iOS 14“ am Ende womöglich einfach „iPhone OS 14“ – ein „iOS 14“ könnte es demzufolge nicht geben.

iPhone OS. — Jon Prosser (@jon_prosser) June 18, 2020

Eine solche Namensänderung wäre eine dicke Überraschung. Apple würde damit auch wieder zu den eigenen Wurzeln zurückkehren, denn bis inklusive Version 3.2 hieß das Betriebssystem schon zuvor „iPhone OS“, erst spätere Versionsnummern wurden fortan mit „iOS“ betitelt. Hintergrund: Das iPad, welches ebenso mit dem „iPhone OS“ lief – auf lange Sicht eine etwas kuriose Namenskombination.

Noch heißt es iOS und gefunden haben wir in der aktuellen Version diese Features:

Nun könnte aber ausgerechnet das iPad für die neuerliche Umbenennung verantwortlich sein, denn das hat ja mit „iPadOS“ seit letztem Jahr schon eine eigens, neu benannte Variante des Betriebssystems. Damit wäre dann der Weg frei für iPhone OS – eigentlich logisch.

Die Einschätzung

GIGA meint: Die Überlegungen zur Umbenennung sind nachvollziehbar und nicht von der Hand zu weisen. Allerdings glauben wir eher an ein „iPhoneOS“ statt an ein „iPhone OS“, denn Apples aktuelle Nomenklatur kennt bei den Systemen kein Leerzeichen mehr – iPadOS, macOS, watchOS, tvOS und nun dann wohl iPhoneOS.