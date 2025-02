Serienstarts 2025: Liste der neuen Serien und Staffeln im März

Auch 2025 wird vielversprechend für Serien-Fans. Ob neue Staffeln von „The Last of Us“, „House of the Dragon“, „Wednesday“ oder ganz neue Serien – ihr könnt euch auf einiges freuen. Wir zeigen euch, welche Serien 2025 an den Start gehen und welche wir euch davon wärmstens empfehlen.

Auf diese Serien und Staffeln freuen wir uns

Unser News-Redakteur Daniel Boldt freut sich als Fan der Comics ganz besonders auf ein Wiedersehen mit Daredevil:

„Ich liebe die Figur und das Original auf Netflix. Der erste Trailer zu Daredevil: Born Again verspricht jedenfalls viel und es ist schön zu sehen, dass Disney da ansetzt, wo Netflix aufgehört hat und den Teufel von Hell’s Kitchen als brutale Vergeltung inszeniert. Da geht Comic-Fans wie mir regelrecht das Herz auf!“ Daniel Boldt

„Daredevil: Born Again“ startet am 5. März auf Disney+ (hier geht es zur Serie) mit einer Doppelfolge – der Rest der insgesamt neun Folgen erscheint dann in einem wöchentlichen Turnus.

Daredevil: Born Again - Trailer Deutsch

DAREDEVIL: BORN AGAIN – Der Comic zur Serie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2025 17:28 Uhr

Die Leiterin von unserem Ratgeber-Team, Ewelina Walkenbach, freut sich nicht nur wie Daniel auf „Daredevil: Born Again“, sondern auch auf einen spannenden Fall in „The Residence“:

„Als Fan von ‚Hercule Poirot‘ und ‚Sherlock Holmes‘ kann ich an ‚The Residence‘ nicht vorbei. Alleine der Aufbau des Trailers und der darin präsentierte Humor ist Unterhaltung pur. Ein Mordfall im Weißen Haus, über 100 Verdächtige und eine, wie es scheint, in Deduktion geübte Detektivin – mehr brauche ich nicht.“ Ewelina Walkenbach

Der Krimi erscheint am 20. März auf Netflix (hier geht es zur Serie) und führt euch durch die Ermittlung eines Mordes im Weißen Haus – mit Uzo Aduba und Randall Park als Ermittler-Duo.

The Residence: Inside the Private World of the White House Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2025 14:49 Uhr

Die wichtigsten Serienstarts 2025

Im Folgenden findet ihr die wichtigsten Serienstarts und Termine für Staffelfortsetzungen im Jahr 2025. Zusätzlich findet ihr weiter unten bereits angekündigte Serien und Seasons, die noch kein offiziell bestätigtes Veröffentlichungsdatum haben.



Wir ergänzen die Tabellen regelmäßig, damit ihr keine Veröffentlichung verpasst.

Neue Serien und Staffeln im März

Start Serie Genre Streamingplattform 4. März 2025 With Love, Meghan Dokumentation Netflix 5. März 2025 Daredevil: Born Again Action, Abenteuer, Drama Disney+ 5. März 2025 Der Leopard Drama Netflix 7. März 2025 When Life Gives You Tangerines Romanze Netflix 10. März 2025 American Manhunt: Osama Bin Laden True-Crime-Dokumentation Netflix 14. März 2025 Dope Thief Krimi Apple TV+ 19. März 2025 Totenfrau (Staffel 2) Thriller Netflix 20. März 2025 The Residence Mystery, Krimi Netflix 21. März 2025 Happy Face True Crime Paramount+ 26. März 2025 The Studio Komödie Apple TV+

Neue Serien und Staffeln im April

Neue Serien und Staffeln im Juni

Auch im Anime-Bereich passiert 2025 einiges. Wir halten euch über die vier Release-Zyklen auf dem Laufenden:

Serien und Staffeln ohne genaues VÖ-Datum

