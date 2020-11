Hey Punks, seid ihr bereit für eine gar nicht so kleine Sneak Peak in Cyberpunk 2077? Falls ihr nicht ständig ARD im Fernsehen schaut, so könnte euch nämlich ein recht langer und ausgiebiger Beitrag zum Spiel entgangen sein. Im neuen Gameplay seht ihr zudem die deutsche Version des Spiels.

Cyberpunk 2077 ist im Kommen, zumindest, wenn wir der letzten Release-Verschiebung zum 10. Dezember 2020 glauben können. Die Zeichen aber stehen gut, denn nicht nur sind Gerüchten zufolge schon einige Merchandise-Artikel in ein paar Läden angekommen, auch hat jetzt der deutsche Fernsehsender ARD höchstpersönlich ganze 7 Minuten lang über den kommenden Science-Fiction-Blockbuster gesprochen – und auch den Release-Termin bestätigt.

Die kleine Sendung ist vollgestopft mit neuen Gameplay-Szenen der deutschen Version des Spiels und ein paar netten Hinweisen, etwa dem, dass ihr im Charakter-Editor sogar eure Zähne und eure Fingernägel anpassen könnt. Wie das aussieht? Schaut selbst hinein – ab Minute 16:35:

Neben einem längeren Blick auf die deutschen Synchronisation und neuem Gameplay gibt's eine Zusammenfassung der Story sowie ein paar Worte zum Hintergrund der Entwicklung und zu den Schwierigkeiten, die dabei überwunden werden mussten. Cyberpunk 2077 ist ein Science-Fiction-Rollenspiel, das euch in eine dystopische Zukunft voller Gewalt und neuer Technik wirft; einer Zukunft, in der auch ihr irgendwie über die Runde kommen müsst.

Für einen nächsten Blick auf das Spiel solltet ihr am 19. November bei der nächsten City-Night-Wire-Episode einschalten, einem Stream von Entwickler CD Projekt Red, der pro Folge unterschiedliche Aspekte zum Spiel beleuchtet. Auf dem offiziellen YouTube-Kanal könnt ihr euch außerdem die alten Episoden anschauen, falls ihr sie verpasst habt.

Cyberpunk 2077 wird am 10. Dezember für PS4, Xbox One, PC sowie die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X erscheinen. Ein kostenloses Update für PS5 und Xbox Series X soll 2021 erscheinen, mit dem die Vorzüge der neuen Geräte voll ausgekostet werden.