Nun ist Cyberpunk 2077 noch nicht einmal auf dem Markt, aber ihr könnt euch dennoch freuen: Denn neben dem Hauptspiel, das sich am 19. November 2020 in den Cyberspace der Läden hochlädt, soll es tatsächlich auch größere Erweiterungen geben. In einem Interview mit Prima Games hat UI Coordinator Alvin Liu aus dem Nähkästchen geplaudert und verraten, dass CD Projekt Red tatsächlich an ähnlich großen Erweiterungen werkeln will, wie es sie für The Witcher 3: Wild Hunt gab:

„We are talking about expansions in the future. We want to make sure everything's complete, but we also want to build open worlds. I know when I was playing The Witcher 3 and I finished everything, I still want to know what everyone was up to. I think we're going to have opportunities like that as well for Cyberpunk 2077.“