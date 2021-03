Nach den Zombies ist vor den Zombies und irgendwie auch während der Zombies. Call of Duty: Warzone wird von einer Invasion der Untoten heimgesucht. Damit bestätigen sich viele Leaks und die Zerstörung von Verdansk wird immer wahrscheinlicher.

Zu Beginn der 2. Season von Call of Duty: Warzone strandet ein Frachter aus Rebirth Island an der Küste von Verdansk. An Bord des Schiffes kamen die Zombies auf die Map und jetzt breiten sie sich aus. Der Outbreak-Modus, der zum Start von Season 2 begann, ist zwar mittlerweile vorbei, doch die Zombies bleiben.

Zombies breiten sich aus

In vielen Leaks wurde der 11. März 2021 als Start großer Veränderungen in Verdansk genannt. Dabei spielen auch die Zombies immer eine Rolle. So fanden Dataminer einen Plague-Modus, bei dem Verdansk von Zombies verseucht wird und ein mögliches Ende die Zerstörung von Verdansk durch eine Atombombe ist.

Seit gestern, dem 11. März, sind die Zombies nicht mehr im Schiffswrack zu finden, sondern im Gefängnis von Verdansk. Wie im Schiff gibt es auch hier eine Maschine, die bei Aktivierung eine Mission startet. Insgesamt müssen in dem Gebiet 40 Zombies getötet werden, um die Schlüsselkarte für eine goldene Truhe zu bekommen.

Attention #Warzone Operatives ⚠️



Extreme caution is advised in the southeastern zone of Verdansk.



More intel here: https://t.co/yCODNuDw5g pic.twitter.com/LXK8cymfx0 — Call of Duty 🧟 (@CallofDuty) March 11, 2021

Wie in dem Tweet zu sehen, wird der Kontaminierungsgrad von Verdansk mit fünf Prozent angegeben. Dieser Wert war auch schon auf der Maschine im Schiffswrack, er ist also nicht gestiegen. Die Maschine, mit der die Zombies gerufen werden, ist im Schiff auch nicht mehr zu finden.

Wie geht es weiter?

Eine Möglichkeit wäre, dass die Zombies sich weiter ausbreiten und nach und nach die ganze Map befallen. Dies könnte in einem Event zum Ende der Season gipfeln, das auch die Zerstörung der Karte bedeuten könnte.

Allerdings würde das bedeuten, dass normales Spielen auf der Map irgendwann nicht mehr möglich ist, wenn immer weitere Zombie-Hotspots dazukommen. Es ist eher unwahrscheinlich, dass die Entwickler den Spielern die Zombies aufzwingen werden. Mit dem letzten Update wanderte der Zombie-Hotspot vom Schiff zum Gefängnis und der Kontaminierungsgrad blieb bei fünf Prozent. Es ist also denkbar, dass der Hotspot nur über die Map wandert. Ein Höhepunkt mit einem Event zum Ende der Season wäre ja dennoch möglich.

Dafür spricht ein älterer Leak. Die Zombie-Maschinen wurden schon durch einen Bug an anderen Orten in Verdansk gefunden.

Was am Ende mit Verdansk geschieht, ist also noch nicht sicher. Das Ende von Season 2 liegt bei einer regulären Laufzeit um den 22. April 2021. In der Vergangenheit haben sich die Entwickler bei der Einführung großer Veränderungen immer Zeit gelassen und viel mit kleinen Hinweisen und Easter Eggs gearbeitet.