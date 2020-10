Katzen und das Internet haben eine lange Erfolgsgeschichte hinter sich. Jetzt begeistert eine süße Katze, die unfreiwillig Teil einer „Mario Kart“-Rennstrecke und der Star eines Twitch-Clips wird.

Mario Kart Live: Home Circuit Facts

Mario Kart: Katze wird zum fiesen Streckenhindernis

Das kürzlich erschienene Mario Kart Live: Home Circuit bringt die Rennstrecke via Augmented Realitiy in eure heimischen vier Wände. Dabei flitzt ihr mit ferngesteuerten Autos über den Wohnzimmerteppich und Co..

Natürlich könnt ihr beim Zocken hierbei auf natürliche Hindernisse in eurer Umgebung stoßen. Den Twitch-Streamer BearUNLV erwartete jetzt unterhalb seines Bettes ein überraschendes und hartnäckiges Hindernis – seine süße Hauskatze:

Die Katze reagierte leicht verunsichert über das unbekannte Gefährt und war sich nicht sicher, ob sie die Flucht ergreifen oder ihr gemütliches Ruhepäuschen fortsetzen sollte. Der Streamer und Besitzer der Katze ist sichtlich amüsiert über dieses lustige Hindernis – so auch die Zuschauer des besonderen Spektakels.

So verbreitet sich der lustige Twitch-Clip unter anderem auf Reddit und wird da von der Masse gefeiert. Viele Nutzer scheinen bisher auch noch keine Kenntnis von Mario Kart Live: Home Circuit zu haben und sind sehr verwundert und gleichzeitig begeistert über diese coole Spielidee von Nintendo.

Kein Wunder, das Internet liebt Katzen und als erhöhter Schwierigkeitsfaktor auf der „Mario Kart“-Rennstrecke machen die Fellnasen auch eine gute Figur. Der andere vierbeinige Bewohner des Hauses, ein Hund, hat in weiser Voraussicht schon vorher das Feld geräumt und ist somit kein sonderlich besorgniserregender Gegner.

Tiere und Super Mario funktionieren super zusammen. Das beweist diese süße Bilderstrecke voller bärtiger Tiere:

Wenn ihr also selbst eine Runde in Mario Kart Live: Home Circuit drehen wollt, stellt vorher sicher, dass eure vierbeinigen Freunde nicht als unüberwindbares Hindernis die Strecke blockieren. Oder seht es wie der Streamer mit Humor und verwendet sie als gestiegenen Schwierigkeitsgrad.