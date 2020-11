Einen Anruf der Nummer 03042206710 solltet ihr gar nicht erst annehmen. Es deutet vieles darauf hin, dass es sich hier um ein verbrecherisches Callcenter handelt, dass unter ähnlichen Nummern schon versucht hat, seine Opfer abzuzocken. GIGA klärt auf, was die Anrufer wollen und wie ihr sie blockiert.

Die Telefonnummer 03042206710 ähnelt Nummern wie 030422068747 und 030422068751, über die wir auch schon berichtet haben. Die Nummern haben zwei Dinge gemeinsam: Sie beginnen mit „03042206“ und sie sind gefälscht. Die Technik nennt sich „Call-ID-Spoofing“ und wird dazu genutzt, schnell auf neue Nummern umzusteigen, sobald eine alte zu oft blockiert wird.

Phishing-Anrufe dienen dazu, euch Daten zu entlocken, die dann für Betrugsversuche genutzt werden können:

Das will die Nummer 03042206710

Hinter allen genannten Nummern steckt ein Callcenter , das mit ziemlicher Sicherheit nicht in Berlin sitzt.



, das mit ziemlicher Sicherheit sitzt. Die Anrufer sprechen zumeist deutsch mit starkem osteuropäischen Akzent .

. Die Anrufer kennen den Namen ihrer Opfer , was darauf hinweist, dass es sich um gestohlene oder durch gefälschte Gewinnspiele ergaunerte Daten handelt.

, was darauf hinweist, dass es sich um gestohlene oder durch gefälschte Gewinnspiele ergaunerte Daten handelt. Sie wollen den Namen „verifizieren“ und fragen im gleichen Atemzug nach eurer Strom-Zählernummer .

und fragen im gleichen Atemzug nach eurer . Angeblich rufen sie im Auftrag einer Agentur auf, welche die Stromkosten herabsetzen soll. Im weiteren Verlauf wird dann versucht, euch einen neuen Stromvertrag unterzuschieben.

soll. Im weiteren Verlauf wird dann versucht, euch einen unterzuschieben. Weigert man sich, die geforderten Daten anzugeben, werden die Anrufer unverschämt. Stellt man Fragen zur Firma und zur Herkunft der Daten, wird aufgelegt.

Es ist wichtig, dass man diesen Anrufern auf keinen Fall die Nummer des Stromzählers gibt. Diese Nummer und die Adressdaten reichen aus, um einen Stromanbieterwechsel durchzuführen. Den kann man natürlich im Nachhinein anfechten, aber das bedeutet Arbeit.

Da die Nummern gefälscht sind, ist eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur zwecklos. Die Anrufe erfolgen hartnäckig und zu jeder Zeit, deshalb solltet ihr die Nummer 03042206710 am besten blockieren.

So blockiert ihr die Anrufe in Android, iPhone, Fritzbox und im Festnetz

Eine Rufnummernsperre ist der einzige Weg, um von den Anrufen der Nummer 03042206710 verschont zu werden.

Unsere Anleitung zweigt euch die Wege, wie ihr eine Telefonnummer bei Android oder iPhone blockieren könnt.

Generell solltet ihr euch angewöhnen, in Onlineformularen von Gewinnspielen keine echte Telefonnummer einzugeben. Seriöse Veranstalter müssen euch nicht anrufen, sondern können die E-Mail oder den Postweg zur Kontaktaufnahme nutzen.

In den vergangenen Monaten hat das Thema Online-Sicherheit und Privatsphäre immer weiter an Bedeutung gewonnen. Wir möchten deshalb gerne in Erfahrung bringen, wie ihr zu der ganzen Sache steht.

