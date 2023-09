Nummer 03055639435: Wie bitte – für Gewinn bezahlen?

Die Telefonnummer 03055639435 hat gute Nachrichten für euch: Ihr habt einen Haufen Geld gewonnen! Doch dann wird die Geschichte sehr seltsam. Legt besser sofort auf, bevor die Sache für euch teuer wird.

Phishing: Was ist das? Angriffe erkennen und abwehren Facts

Eine „Informationszentrale Berlin“ ruft euch mit der Nummer 03055639435 an und teilt euch mit, dass ihr den Hauptgewinn bekommt. Oft klingelt es auch nur einmal und wenn ihr zurückruft, ist die Nummer dauernd besetzt. Wie häufig in solchen Fällen, missbrauchen die Täter vermutlich die nicht genutzte Nummer eines Fremden und rufen in diesem Fall möglicherweise aus Osteuropa an. Diese Technik nennt sich Call-ID-Spoofing.

Diese Masche steckt hinter der Nummer 03055639435

Die Anrufer geben sich als Informationsdienst für ein Gewinnspiel aus. Angeblich habt ihr den Hauptpreis gewonnen und bekommt 39.000 Euro Bargeld.

Dazu werden zuerst eure Daten abgefragt – angeblich zur Kontrolle.

Dabei sprechen die Anrufer Deutsch mit einem starken osteuropäischen Akzent. Das weist auf Täter im Ausland hin. Aus diesem Grund ist eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur über die Telefonnummer auch zwecklos.

Im Laufe der Geschichte kommt dann der Haken: Das Geld wird nicht überwiesen, sondern von Boten einer Sicherheitsfirma gebracht. Die Transportgebühr für diese Boten – 900 Euro – sollt ihr bezahlen. Das kann entweder bar oder per Google Pay

Eure grundlegenden Daten sind den Anrufern bekannt. Sie sprechen euch mit eurem Namen an und kennen die Adresse.

Da bislang wohl noch niemand auf die Geschichte hereingefallen ist, gibt es auch keine Informationen, wie die Geschichte weitergehen soll. Bei der Menge der Anrufe ist es unwahrscheinlich, dass die Kriminellen wirklich Personen zum Abkassieren vorbeischicken. Vermutlich würde es eine weitere Kontaktaufnahme geben, die verlangt, dass ihr die Summe vorab bezahlt.

So wird die Betrugsnummer blockiert

Lasst euch nicht auf die Lügen ein und legt sofort auf. Um weiteren Belästigungen zu entgehen, könnt ihr die Nummer bei Android und iPhones einfach blockieren. Sehr hier, wie das geht:

Spam-Anrufe blockieren – So geht's bei iOS und Android Abonniere uns

auf YouTube

Wollt ihr die Telefonnummer im Telekom-Festnetz blockieren, ruft einfach das „Telefoniecenter“ im Browser auf und tragt sie in die Sperrliste ein.

In so einer Blockliste könnt ihr auch Anrufer in der Fritzbox blockieren.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.