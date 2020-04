Bildquelle: GIGA

Apples Preise sind in Granit gemeißelt – offizielle Preissenkungen sind eher selten. Und doch vergreift sich der Hersteller nun erstmals an der Apple Watch Series 5. Allerdings nur in bestimmten Fällen.

Wenn Apple Preise senkt, dann hat dies einen guten Grund. Bei Neuware sieht man dies eher selten, üblich ist das Vorgehen allerdings bei Gebrauchtware. So verkauft der iPhone-Hersteller über seinen Refurbished-Store generalüberholte Artikel – Gebrauchtgeräte die von Apple auf Herz und Nieren geprüft worden, neu aufbereitet sind und dieselbe Herstellergarantie von einem Jahr erhalten wie Neugeräte. Da lässt sich auch schon mal ein Schnäppchen machen.

Apple Watch generalüberholt auf eBay *

Generalüberholt günstiger: Apple Watch Series 5 – aber nur in den USA

Nun gibt’s im Refurbished-Store erstmals auch die Apple Watch Series 5 günstiger, im Durchschnitt spart man circa 15 Prozent gegenüber dem regulären Preis der Smartwatch. Allerdings gibt’s einen mächtigen Haken. Um von den neuen, günstigeren Preisen profitieren zu können, müsste man schon US-Amerikaner sein. Apple beschränkt das Angebot nämlich gegenwärtig nur auf den Refurbished-Store in den USA. Hierzulande existiert im Gebrauchtladen von Apple noch nicht mal die Kategorie der Apple Watch an sich – was für eine Enttäuschung.

Noch immer aktuell und im Markt ungeschlagen – Features der Apple Watch Series 5 zusammengefasst im Video:

Somit ist gegenwärtig auch noch nicht absehbar, ob oder wann Apple generalüberholte Smartwatches hierzulande anbieten wird. Doch die Hoffnung darauf ist nicht ganz unbegründet. Wir erinnern uns: Über Jahre weigerte sich Apple auch iPhones hierzulande als „refurbished“ zu verkaufen. Entsprechende Rückläufer von Kunden schlachtete man lieber anderweitig aus. Mittlerweile hat sich dies geändert, und die Apple-Smartphones gibt’s auch hier günstiger in generalüberholtem Zustand. Ergo: Irgendwann wird’s wohl auch solche Apple Watches in Deutschland geben.

Ob Apple auch mal ein neues Design in Zukunft wagt? Spannend wäre es allemal:

Bilderstrecke starten (10 Bilder) Apple Watch 6 zieht Kreise: Neues Design für die Smartwatch?

Alternativen für deutsche Kunden

Bis dahin muss man sein Glück halt andernorts suchen. Beispielsweise findet man von autorisierten Händlern, . Kleiner Tipp: Auch für Neuware muss nicht der Apple-Preis gezahlt werden. Ein Blick in den Preisvergleich offenbart: Auch bei Neugeräten finden sich im Markt entsprechende Preisnachlässe, wenn auch – verständlich – nicht so günstig wie bei der generalüberholten Ware.