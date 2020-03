Die Gerüchte und Leaks um ein Remaster von Call of Duty: Modern Warfare 2 zirkulieren schon länger, und nachdem Dataminer im neusten Modern Warfare den vermeintlichen Beweis gefunden hatten, bestätigt sich nun: Das Remaster erscheint morgen.

In den Dateien von Call of Duty: Modern Warfare wollten Dataminer ein Cover Art zum Remaster von CoD: Modern Warfare 2 gefunden haben. Im Reddit präsentierten die Suchenden ihre Funde aus dem letzten Update für Modern Warfare. Einer davon war dieses Cover Art:

Es handelt sich um das bekannte Modern Warfare 2-Cover, das schlicht um den Text „Campaign Remastered“ ergänzt wurde. Nachdem das hitzige Diskussionen und Spekulationen entfachte, gibt es nun die Bestätigung: Call of Duty: Modern Warfare 2 - Kampagne Remastered wird morgen erscheinen.

Die Produktseite im PlayStation Store, die das verraten hat, ist mittlerweile wieder offline, gab aber bereits das Datum, den 31.03. bekannt und enthielt zudem weitere Infos und Bild- sowie Videomaterial. Es handelt sich tatsächlich lediglich um ein Remaster der Kampagne, die ihr für 24,99 Euro bekommen sollt. Einen Trailer zur Neuauflage seht ihr hier:

BREAKING: Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered Trailer has been leaked.

RT if you're hyped. pic.twitter.com/5FipfcNt1N

— MW2 Remastered (@MW2Remastered4K) March 30, 2020