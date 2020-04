Nach etlichen Gerüchten, Dataminer-Ergebnissen und deutschen Spielern, die gestern schon in Call of Duty: MW2 Remastered lugen konnten, ist es jetzt offiziell: Das Remaster des Shooters ist bereits erschienen. Ja, wirklich.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered ist offiziell auf der PS4 erschienen. Kaufen könnt ihr euch das Remaster der Kampagne jetzt im PlayStation-Store für 24,99 Euro. Wenn ihr euch von der Remaster-Version ein Bild machen wollt, gibt es hier einen schießwütigen Trailer:

Für den PC wird CoD: MW2 Remastered am 30 April aus den Schützengräben krabbeln.

Im Remaster wurden unter anderem Texturen und Animationen aufgebessert, zudem kann das Spiel jetzt in HDR und 4k genossen werden, falls es auch danach gelüstet. Die Kampagne ist übrigens vollständig spielbar – auch die berüchtigte Mission No Russian. Nicht enthalten ist dagegen der Multiplayer, es handelt sich also einzig um die Singleplayer-Kampagne.

Ursprüngliche Nachricht vom 31. März, 13:35 Uhr

CoD: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered – Deutsche PS4-Spieler zocken schon

Eigentlich ist noch nicht bekannt wann Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered erscheint, doch in Deutschland konnten PS4-Spieler den Titel bereits gestern erwerben und zocken. Auf Twitter tauchten gestern die ersten Clips von Streamern auf, die das Spiel bereits in die Finger kriegen konnten.

Eine der berühmtesten und meist diskutierten CoD-Missionen „Kein Russisch“ (im Clip zu sehen) ist ebenfalls mit dabei. Deutsche und japanische Gaming-Seiten sind übrigens die Einzigen weltweit, die nicht erklären müssen, warum Streamer Emith_ in die Luft schießt. In den anderen Ländern führt das Schießen auf Zivilisten nämlich nicht zum Missionsabbruch.

Es wird davon ausgegangen, dass im Laufe des Tages auch für alle anderen die Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered erfolgt. Wir werden sehen wie die Community auf das Fehlen des Multiplayers reagiert.

Originalmeldung vom 30. März 2020

CoD: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered kommt morgen

Die Gerüchte und Leaks um ein Remaster von Call of Duty: Modern Warfare 2 zirkulieren schon länger, und nachdem Dataminer im neusten Modern Warfare den vermeintlichen Beweis gefunden hatten, bestätigt sich nun: Das Remaster erscheint morgen.

In den Dateien von Call of Duty: Modern Warfare wollten Dataminer ein Cover Art zum Remaster von CoD: Modern Warfare 2 gefunden haben. Im Reddit präsentierten die Suchenden ihre Funde aus dem letzten Update für Modern Warfare. Einer davon war dieses Cover Art:

Es handelt sich um das bekannte Modern Warfare 2-Cover, das schlicht um den Text „Campaign Remastered“ ergänzt wurde. Nachdem das hitzige Diskussionen und Spekulationen entfachte, gibt es nun die Bestätigung: Call of Duty: Modern Warfare 2 - Kampagne Remastered wird morgen erscheinen.

Die Produktseite im PlayStation Store, die das verraten hat, ist mittlerweile wieder offline, gab aber bereits das Datum, den 31.03. bekannt und enthielt zudem weitere Infos und Bild- sowie Videomaterial. Es handelt sich tatsächlich lediglich um ein Remaster der Kampagne, die ihr für 24,99 Euro bekommen sollt. Einen Trailer zur Neuauflage seht ihr hier:

BREAKING: Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered Trailer has been leaked. RT if you're hyped. pic.twitter.com/5FipfcNt1N — MW2 Remastered (@MW2Remastered4K) March 30, 2020

Was haltet ihr davon? Freut ihr euch, oder habt ihr gehofft, dass es zumindest auch einen Multiplayer-Modus geben wird? Schreibt es uns in die Kommentare!

