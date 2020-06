In Call of Duty: Warzone nutzen Spieler immer häufiger den Snake-Glitch aus, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Vieler Fans sind wütend – vielleicht wollen sie aber auch nicht zugeben, dass sie Angst vor Schlangen haben.

Die Nutzer des Snake-Glitch in Call of Duty: Warzone sind ein eher verstörender Anblick. Eigentlich können sich Spieler im Liegen nur sehr langsam fortbewegen, doch diese hier schlängeln sich in erschreckender Geschwindigkeit über den Boden.

So sieht der Glitch aus:

Dass die Spieler bei dieser Haltung und Geschwindigkeit schwer zu treffen sind, ist nicht Mal das größte Problem. Der Grund für die Geschwindigkeit ist nämlich, dass die Spieler eigentlich noch stehen. Andere nehmen Nutzer des Glitches als kriechend wahr, doch sie selbst sehen das Spiel aus der stehenden Haltung.

Das bedeutet, dass sie über Deckung hinweg sehen können, aber für andere Spieler nicht zu sehen sind. Im nächsten Video seht ihr, wie ein Spieler vom Dach des gegenüberliegenden Hauses erschossen wird. Er selbst kann den Schützen nicht sehen, die Killcam bestätigt aber, dass er ihn hätte sehen müssen.

Das Rumgeschlängel ist also eher ein witziger Nebeneffekt, auch wenn es einen großen Vorteil bietet. Das größte Problem stellt jedoch die Möglichkeit dar, aus voller Deckung völlig frei feuern zu können. Die Spieler sind also zurecht verärgert, der Glitch ist mehr als unfair.

So auch der Spieler, dessen Videos ihr hier seht. Im Reddit postet er, dass er gleich vier Spiele hintereinander von solchen Spielern heimgesucht wurde. Viele verstehen seine Wut und einige nennen den Glitch sogar „game breaking“.

Den Snake-Glitch zu nutzen ist auch noch denkbar einfach, um ihn nicht zu verbreiten, findet ihr hier aber keine Erklärung. Das Ganze gibt es natürlich auch um regulären Multiplayer von Modern Warfare.

Obwohl der Start der Season 4 verschoben wurde, die Behebung dieses Fehlers sollte bei Infinity Ward oberste Priorität haben.

Seid ihr dem Snake-Glitch schon mal begegnet? Welche anderen Bugs nerven euch an Warzone noch?