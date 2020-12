Zwei Wochen nach dem Release von Cyberpunk 2077 wird das Rollenspiel von Problemen geplagt. Auch abseits der Bugs wünschen sich Fans ein wichtiges Feature.

Fans fehlt Feature in Cyberpunk 2077

Auch wenn Cyberpunk 2077 viele Anpassungsmöglichkeiten während der Charaktererstellung bietet, stehen Fans im Laufe des Spiels vor einem großen Problem: Es gibt in Night City keine Friseure.

Cyberpunk 2077 auf Amazon ansehen.

Nachdem ihr eure gewünschte Frisur einmal ausgewählt habt, könnt ihr sie also nicht mehr verändern. Eine Mod auf Nexus Mods hilft jetzt nach, solange CD Projekt Red damit beschäftigt ist, die zahlreichen Bugs und Glitches des Rollenspiels zu beheben.

Der Modder „Admiral“ hat eine „.exe-Datei“ erstellt, die automatisch auf euren letzten Spielstand zurückgreift. Dort könnt ihr eure Frisur und Gesichtszüge nach Wunsch verändern. Die Mod verwendet dafür die bestehenden Möglichkeiten der Charaktererstellung. Zukünftig will „Admiral“ die Mod erweitern und euch Vs Harre auch umfärben lassen.

„Cyberpunk 2077“-Mod hilft den Fans

„Admiral“ gibt Tipps, mit denen ihr das Programm fehlerfrei verwenden könnt. Trotzdem solltet ihr davor ein Backup eures Speicherstands anfertigen. Ums Bugs zu vermeiden, sollte Cyberpunk 2077 zusätzlich auf Englisch umgestellt werden.

Warum CD Projekt Red das Feature nicht selbst ins Spiel eingebaut hat, ist bisher unklar. Schließlich konntet ihr Geralt in The Witcher 3: Wild Hunt noch nach Belieben frisieren. „Admiral“ befürchtet trotzdem, dass all seine Arbeit umsonst sein wird, sobald ein offizieller Friseur nachgeliefert wird.

Nachdem ihr eure Friseur in Cyberpunk 2077 einmal festgelegt habt, könnt ihr sie nicht mehr verändern. Ein Fan hat bereits nachgeholfen und bietet eine kostenlose Mod an. Seid ihr mit euren Haaren unzufrieden und wollt noch einmal nachbessern? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.