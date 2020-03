PS Plus: Holt euch das kostenloses Warzone-Pack mit Skin und Waffe

Ihr habt PS Plus und spielt Call of Duty: Warzone? Dann gibt’s da ein Pack, das ihr euch holen solltet.

Das Battle Royale Call of Duty: Warzone könnt ihr seit dem 10. März kostenlos – und ohne weitere Bedingungen – spielen. Auch auf der PS4, denn ihr braucht weder Call of Duty: Modern Warfare noch PS Plus, um euch in Warzone gegen 150 Spieler (und bald mehr!) zu messen. Solltet ihr keinen PS Plus-Account haben, müsst ihr einzig 25 Cent für CoD: Warzone im PlayStation-Store bezahlen, um euer Alter zu verifizieren.

Das ist Call of Duty Warzone:

Habt ihr jedoch PS Plus, könnt ihr euch zusätzlich ein offizielles, kostenloses Kampfpaket mit Skin und Waffe holen. Die Zusatzinhalte sind exklusiv für PS Plus-Nutzer, zumindest bis zum 1. Oktober 2020. Es handelt sich also nur um eine zeitlich begrenzte Exklusivität.

Enthalten im Call of Duty: Warzone – Kampfpaket sind:

1 Operator-Skin

1 Waffenbauplan

1 Doppelte-EP-Token

1 Visitenkarte

1 Waffentalisman

1 Uhr im Spiel

Hier könnt ihr euch das Kampfpaket im PS Store herunterladen.

Bei all den Battle Royale-Ablegern, welche die letzten Monate und Jahre erschienen sind, stellt sich eine Frage: Welches ist das beste? Was meint ihr – gehört Warzone zu den besten BR-Titeln, oder bleibt ihr nach kurzem Anprobieren doch lieber bei Apex Legends, Fortnite oder PUBG?