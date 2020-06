Kontaktloses Bezahlen liegt, auch wegen der Corona-Krise, voll im Trend. Google Pay und PayPal möchten Kunden für den mittlerweile immer beliebter werdenden Dienst gewinnen und Starten eine Aktion, bei der man 5 Euro als Belohnung bekommt.

Google Facts

PayPal und Google Pay: 5 Euro Belohnung

Wer schon länger nicht mehr mit Google Pay und PayPal kontaktlos mit dem Android-Handy bezahlt hat, könnte von PayPal eine E-Mail bekommen haben, um das wieder zu tun. Ausgewählte Nutzer erhalten aktuell eine E-Mail mit der Einladung, Google Pay mit PayPal wieder zu verwenden und können dafür 5 Euro als Belohnung kassieren. Falls ihr die Mail bekommen habt, müsst ihr die Aktion bestätigen und dann die Zahlung bis zum 10. Juli 2020 durchführen – berichtet SmartDroid.

Doch nicht nur ältere Kunden, die vor dem 1. Januar 2020 die letzte Zahlung mit Google Pay und PayPal getätigt haben, können von der Aktion profitieren, sondern wohl auch Neukunden, die sich im Zeitraum vom 10. Juni bis zum 10. Juli 2020 anmelden und dann eine Zahlung per Handy durchführen. Alle Informationen dazu findet ihr auf der Aktionsseite von PayPal. Da das kontaktlose Zahlen aktuell wegen Corona immer beliebter wird, kann man so gleich noch 5 Euro verdienen, die man als Guthaben von PayPal geschenkt bekommt.

Smartphone-Bestseller bei Amazon

Kontaktloses Bezahlen:

Kontaktloses Bezahlen wird immer beliebter

Befeuert durch die Corona-Krise erlebt kontaktloses Bezahlen in Deutschland einen echten Hype. In so gut wie jedem Geschäft wird empfohlen kontaktlos mit Karte, Handy oder Smartwatch zu bezahlen, um den direkten Kontakt zwischen Menschen zu vermindern. Das nehmen sehr viele Menschen an und reduzieren damit das Infektionsrisiko. Wer sich einmal an das kontaktlose Bezahlen mit dem Handy oder der Smartwatch gewöhnt hat, wird die Funktion lieben. Man bekommt bei Google Play sofort eine Bestätigung, wie viel man bezahlt hat. Zudem hat man eine Übersicht mit allen Ausgaben. In Kombination mit PayPal entfällt dann auch die Kreditkarte. Man benötigt nur ein Girokonto und kann direkt loslegen.