Mit dem Smartphone kann man nicht nur auf GIGA die neusten Videos zu Games und Tech gucken, man kann dank zahlreicher Spiele-Apps auch super die Wartezeiten beim Arzt oder in der Bahn überbrücken. Damit ihr euch nicht selbst durch die schier endlose Flut an Smartphone-Games klicken müsst, stellen wir euch hier die besten Handyspiele der Redaktion vor.

Kein Video verpassen? Abonniere uns auf YouTube:

Zwar können Spiele-Apps auf dem Smartphone in vielen Punkten nicht mit einem Handheld wie der Nintendo Switch mithalten, doch einen großen Vorteil haben sie: Ihr habt sie wirklich immer bei euch! Perfekt als Zeitvertreib für zwischendurch oder unterwegs.

Tipp der Redaktion: Die 4 besten Spiele-Apps in der Übersicht

Frank: Shuriken Jump

In der Gestalt eines Ninja-Wurfsterns schwingen wir uns von Baumstamm zu Baumstamm. Je weiter wir emporsteigen, desto mehr Punkte sammeln sich auf unserem Konto an. Wer seinen Multiplikator immer weiter in die Höhe treiben will, versucht bei seinem Aufstieg auch noch Obst zu zerschnippeln.

Stürzt ihr ab, ist das Spiel vorbei und ihr startet wieder von vorne. Mit euren gesammelten Punkten könnt ihr euch im Ingame-Shop neue Wurfsterne kaufen.

Steve: Dr. Mario World

Die Neuauflage des NES-Klassikers gehört auf jeden Fall in die Tops der besten Spiele-Apps, dürfte es doch einige Fans nostalgisch werden lassen. Als Dr. Mario ist es eure Aufgabe, Viren den Garaus zu machen. Dafür stehen euch in jedem Level jedoch nur eine begrenzte Anzahl von Arzneikapseln zur Verfügung.

Der Clou an der Sache: Viren und Kapseln sind farbcodiert. Blaue Viren lassen sich zum Beispiel nur mit Hilfe von blauen Kapseln besiegen. Deswegen müsst ihr stets genau überlegen, wo ihr eure nächste Kapsel hinschießt, um möglichst viele Viren zu treffen.

Laura: Threes!

Threes! ist ein etwas anderes Knobelspiel. Zum Spielbeginn findet ihr eine Spielfläche mit vielen Rechtecke vor, auf denen kleine Zahlen notiert sind. Nun müsst ihr die Rechtecke mit gleichen Zahlen versuchen aufeinanderschieben. Wenn ihr das macht, addieren sich die beiden Zahlen.

Doch während ihr dabei seid, eure Rechtecke hin- und herzuschieben, füllt sich das Spielfeld schon mit neuen Rechtecken, die euch möglicherweise den Weg blockieren. Könnt ihr die einzelnen Rechtecke nicht mehr bewegen, ist das Spiel vorbei.

Severin: Mini Metro

Anstatt sich andauernd über verspätete oder zu volle Bahnen zu beschweren, kann man auch einfach Mini Metro spielen und unter Beweis stellen, dass man es selbst besser kann. In diesem kleinen Spiel müsst ihr nämlich nach und nach das Nahverkehrsnetz eurer digitalen Stadt immer weiter ausbauen und managen.

Ihr legt selber fest, welche Stationen eure Bahnen abfahren, wieviele Züge auf den Linien eingesetzt werden und werdet als Leiter aus dem Verkehr gezogen, wenn es an einer der Stationen zu einem Stau kommt. Ein herrlicher Zeitvertreib für alle Fans des Mikromanagements.

Wusstet ihr, dass regelmäßiges Training euer Gedächtnis beeinflussen kann? Gehirnjogging: So haltet ihr euch mental fit verrät euch die besten Handyspiele, um auch im Alter topfit zu bleiben.

Welche Spiele-Apps nutzt ihr im Alltag auf eurem Smartphone? Oder greift ihr unterwegs lieber auf eine mobile Konsole wie die Nintendo Switch zurück? Schreibt uns eure Antworten gerne in die Kommentare.