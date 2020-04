50 Prozent aller Minecraft Java-Spieler besuchten einen bestimmten Server

Da ist ein Server, sie alle zu finden und ewig zu binden: Der wohl berühmteste Minecraft-Server überhaupt feiert in Zeiten der Coronavirus-Pandemie den größten Meilenstein seiner Geschichte. Und der zeigt zudem, dass Minecraft trotz allem noch immer ein Spiel ist, das über Mods und Nutzer-Kreationen lebt anstatt über offizielle Updates.

Der achtjährige Minecraft-Server Hypixel feiert einen recht absurden Meilenstein: 18 Millionen Minecraft Java-Spieler haben sich auf diesem einen Server eingeloggt; wobei mehrmalige Anmeldungen nicht gezählt werden. Der Gründer des Servers (liebevoll „Simon“ genannt) rechnet für uns aus, dass es sich hierbei um die Hälfte aller Minecraft Java-Spieler handelt. Pardon, mehr als die Hälfte:

We just hit 18,000,000 unique players on the Hypixel Minecraft server!

That means about 52% of people who bought Minecraft java edition manually typed the address and logged on the server

Thank you all for this opportunity, I am still working hard like day 1. Love you all

— Simon @ Hypixel (@Simon_Hypixel) April 7, 2020