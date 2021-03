Abkürzung Bedeutung

akla Alles klar

afk away from keyboard (bin gerade nicht da)

asap As soon as possible (sobald wie möglich)

atm At the moment (momentan)

bb Bis bald

bbl be back later (bin später wieder da)

brb be right back (bin gleich zurück)

btw by the way (übrigens)

bvid bin verliert in dich

cu see you (auf Wiedersehen)

fg fieses Grinsen

ftw for the win

fyi for your information (zu deiner Information)

glg ganz liebe Grüße

gtg gotta go (ich muss los)

guk Gruß und Kuss

hdf halt die Fresse

hdl hab‘ dich lieb

hdal hab‘ dich auch lieb

hdgdl hab‘ dich ganz doll lieb

hmu hit me up (melde dich bei mir)

hy hey

idk i don't know (ich weiß es nicht)

iirc if i read correctly (wenn ich das richtig lese)

ily i love you (ich liebe dich)

imho in my honest opinion (meiner ehrlichen Meinung nach)

k Abkürzung für „ok“ (okay)

kk wie „k“, betont noch mehr Zustimmung

ka keine Ahnung

kp kein Plan

lg liebe Grüße

lol laughing out loud (lauthals lachend)

mom Moment (warte kurz)

omg oh my god (oh mein Gott)

omw on my way (bin auf dem Weg)

pls please (bitte)

plz please (bitte)

sry sorry (entschuldige bitte)

tbh to be honest (um ehrlich zu sein)

thx thanks (Danke)

tldr to long didn't read (zu lang, nicht gelesen)

wayne wen interessiert's?

wtf what the f*ck (was zum Teufel)

XD lachender Smiley auf der Seite mit zusammengekniffenen Augen

xxx kiss, kiss, kiss (drei Küsse)

2L8 „two L eight“ (zu spät)