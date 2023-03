Lust auf eine ordentliche Old-School-Punkrock-Show unter freiem Himmel? Dann habt ihr im Sommer in Berlin die Gelegenheit dazu. „Generation Sex“ kommt für ein Konzert nach Deutschland und spielt in der Zitadelle Spandau. Der Vorverkauf startet heute, am Freitag, den 17. März.

Festivals Facts

„Generation Sex“ besteht aus den Punk-Legenden Billy Idol und Tony James (Generation X) sowie den ehemaligen The-Sex-Pistols Gründungsmitgliedern Steve Jones und Paul Jock. Die Alt-Punks haben vor einigen Jahren als Supergroup zusammengefunden und kommen im Sommer 2023 für ein Konzert nach Deutschland. Der Vorverkauf für die Generation-Sex-Tickets beginnt am Freitag, den 17. März 2023 um 11:00 Uhr bei Adticket und Eventim.

Billy Idol & Co.: Generation Sex live in Deutschland – Tickets im Vorverkauf

Der Termin für das Deutschland-Konzert von Billy Idol und den anderen Rockstars ist Freitag, der 7. Juli 2023. Gespielt wird in der Zitadelle in Berlin. Punk-Anhänger sollten mit dem Ticketkauf nicht zögern. Steve Jones sagt schließlich, dass die Gruppe nur selten Zeit für ein Zusammentreffen findet:

„Nur hin und wieder finden wir die Zeit, uns mit alten Kumpels aus der Vergangenheit zu treffen – einfach um Spaß zu haben. Wenn das nicht der Fall ist, sind wir nicht interessiert. Das Leben ist zu kurz!“

Generation Sex: Generation X & Sex Pistols live in Berlin

Erstmals war die Kombo aus den Generation-X- und Sex-Pistols-Mitgliedern 2018 live im Roxy-Theatre in West Hollywood zu sehen. In der Setlist fanden sich damals einige Highlights aus dem Katalog der beiden legendären Punkbands. Wer also noch einmal Klassiker wie „Dancing With Myself“ oder „No One Is Innocent“ live sehen will, bekommt in wenigen Monaten in der Hauptstadt die Gelegenheit dazu. Der Vorverkauf beginnt am 17. März bei Reservix und Adticket. Neben dem Berlin-Auftritt gibt es noch am 1. Juli 2023 ein Konzert im Crystal-Palace-Park in London an der Seite von Iggy Pop und Blondie. Tickets dafür gibt es in der UK-Version von Ticketmaster.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.