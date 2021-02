Bei Sky Q erhaltet ihr aktuell einen interessanten Preisnachlass: Damit empfangt ihr das Pay-TV-Programm von Sky auf 5 Geräten, zum halben Preis. Diese Details zum Angebot für „Multiscreen“ gilt es dabei zu beachten.

Sky Q Facts

Aktuell 50 Prozent günstiger: Mit Multiscreen Sky Q auf bis zu 5 Geräten schauen

Sky muss immer mehr mit der wachsenden Konkurrenz aus dem SVoD-Bereich konkurrieren. Streaming-Dienste können oft auf mehreren Geräten genutzt werden. So lässt man sich fürs Pay-TV auch etwas einfallen: Aktuell bietet Sky Q für Kunden ein vergünstigtes Upgrade an: Für 5 Euro pro Monat können so bis zu 5 Endgeräte gleichzeitig die Inhalte von Sky sehen.

Zum Multiscreen-Angebot von Sky Q

Sky Q Mutliscreen kostet normalerweise 10 Euro pro Monat, somit kann aktuell die Hälfte der Kosten eingespart werden. Das Angebot von Sky Q gibt es allerdings im Jahresabo, Kunden sollten sich bewusst sein, dass nicht nur der einmalige Monatspreis gilt. Auf das Jahresabo gerechnet ergibt sich laut Sky eine Ersparnis von 89 Euro. Das Angebot gilt bis 7. März.

Sky Ticket im Video: Die Alternative zur langen Laufzeit.

Unterwegs und Zuhause: Sky gleichzeitig auf mehreren Endgeräten

Eine Sky Q Minibox ist ebenfalls umsonst zur Leihe inkludiert. Darüber kann ein zusätzlicher TV angeschlossen werden. Das Mulitscreen-Angebot kann alternativ über die Sky Q App auf weiteren Fernsehern oder per Sky Go Plus App auf Smartphone oder Tablet genutzt werden.

Zum Multiscreen-Angebot von Sky Q

Durch die zusätzlich freigeschalteten Geräte eignet sich die Multiscreen-Funktion besonders für Familien oder große Haushalte, etwa WGs. Wenn Uneinigkeit über das TV-Programm herrscht oder jemand einfach mal seine Ruhe haben will, können trotzdem alle Seiten Sky nutzen.

Verfügbar ist das aktuelle Angebot bei Buchung der Sky-Pakete „Entertainment“, „Sport“ oder „Bundesliga“. Auch „Cinema“ mit dem neuen Superhelden-Film Wonder Woman 1984 ist möglich. Ob Film-, Serien- oder Fußballfan, die Option eignet sich für verschiedene Geschmäcker. Der Gesamtpreis im Jahresabo beläuft sich mit dazu gebuchter Multiscreen-Option auf 45 Euro pro Monat. Nach Ablauf des Abos fallen 60 Euro im Monatsabo an.