Bruce Springsteen ist wieder auf Tour. Am 1. Februar 2023 gab es den ersten Live-Auftritt seiner Welt-Tournee in Tampa, Florida. Im Juni ist die Legende auch in Deutschland bei einigen Konzerten zu sehen. Wer neugierig ist, kann einen Blick auf die Setlist des ersten Konzerts werfen und daraus ableiten, was Springsteen und die E-Street-Band möglicherweise auch auf der Europareise im Sommer spielen werden.

In Deutschland ist Bruce Springsteen mit der E-Street-Band an vier Terminen zu sehen. Alle Konzerte sind bereits ausverkauft. Wer kein Ticket hat, kann bei den offiziellen Ticketbörsen wie Fansale (von Eventim) vorbeischauen. Bei Ticketmaster gibt es noch vereinzelte Plätze als „Platin“-Ticket mit wechselnden Preisen.

Vor allem bei Anbietern wie Ticketbande und Viagogo dürften allerdings die eh schon hohen Ticketpreise noch einmal deutlich teurer sein als im Vorverkauf.

Bruce Springsteen Tour 2023: Setlist – was wurde auf dem 1. Konzert gespielt?

Wer sich die Überraschungen bei den Live-Auftritten nicht verderben will, sollte nicht weiterlesen, schließlich folgen hier möglicherweise Spoiler für die Deutschland-Termine von Bruce Springsteen. Das ist die Setlist des Tour-Auftakts in Tampa, Florida:

No Surrender Ghosts Prove It All Night Letter to You The Promised Land Out in the Street Candy’s Room Kitty’s Back Brilliant Disguise Nightshift (Commodores Cover) Don’t Play That Song (You Lied) (Ben E. King Cover) The E Street Shuffle Johnny 99 Last Man Standing (Akustische Version, Live-Debüt) House of a Thousand Guitars Backstreets Because the Night (Patti Smith Group Cover) She’s the One Wrecking Ball The Rising Badlands

Danach ging es noch mit folgenden Zugaben weiter:

Burnin’ Train Born to Run Rosalita (Come Out Tonight) Glory Days Dancing in the Dark Vorstellung der Band Tenth Avenue Freeze-Out I’ll See You in My Dreams (Akustik, Solo)

Bruce Springsteen Tour 2023: Konzerte in Deutschland

Einige Eindrücke vom ersten Bruce-Springsteen-Konzert 2023 könnt ihr euch anhand von gewohnt wackligen Fan-Aufnahmen bei YouTube verschaffen:

In Deutschland ist Bruce Springsteen an diesen Terminen live zu sehen:

Mittwoch, 21. Juni, Merkur-Spiel-Arena, Düsseldorf

Samstag, 15. Juli, Volksparkstadion, Hamburg

Freitag, 21. Juli, Hockenheim-Ring

Sonntag, 23. Juli, Olympiastadion, München

Die Konzerte sind bis auf wenige Restkarten bereits offiziell ausverkauft.