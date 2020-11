Die Kölner Telefonnummer 02216991710 ist gefälscht und wenn man von ihr angerufen wird, sollte man vorsichtig sein. Die Betrüger hinter dieser Nummer machen sich nicht einmal mehr die Mühe, echte Menschen anrufen zu lassen. GIGA erklärt, wie die Masche abläuft.

Die Telefonnummer 02216991710 ist noch ziemlich neu, aber es gibt im Netz schon reichlich Beschwerden. Dieses Mal ruft euch kein armer Callcenter-Mitarbeiter an, sondern ein Computer wählt sich durch das deutsche Telefonnetz, auf der Suche nach leichtgläubigen Opfern. Wenn ihr diese Rufnummer im Display seht, solltet ihr sofort auflegen und sie blockieren.

Das ist zur Nummer 02216991710 bekannt

Es deutet alles darauf hin, dass es sich hier um einen „Phishing-Anruf“ handelt, bei dem euch Daten gestohlen werden sollen. In erster Linie scheint es um Bankdaten zu gehen.

Die Telefonnummer 02216991710 ist gefälscht und ein Rückruf nicht möglich. Diese Masche nennt man „Call-ID-Spoofing“. Dabei fälscht eine Telefonanlage die angezeigte Telefonnummer.

Ein Computersystem wählt automatisiert Nummern an und testet, ob ein Anschluss zustande kommt (Ping-Anrufe). Deshalb ist beim „Erstkontakt" oft niemand an der Leitung, wenn ihr abhebt.

Wenn ihr schnell genug seid, meldet sich eine Bandansage und teilt euch mit, dass ihr als Teilnehmer 77 bei einem Gewinnspiel einen Gutschein in Höhe von 500 Euro gewonnen hättet.

und teilt euch mit, dass ihr als Teilnehmer 77 bei einem Gewinnspiel einen hättet. Man wird dann aufgefordert, zur Eingabe der Bankverbindung die Taste 1 zu drücken.

Da offenbar kaum jemand auf diese plumpe Masche hereinfiel, ist nicht ganz klar, wie diese Masche funktionieren soll. Es ist möglich, dass eure aufgenommen Stimme auf Band so zurechtgeschnitten wird, dass ihr etwa einem Zeitschriften-Abo zustimmt und dabei gleich noch der Abbuchung von eurem Konto zugestimmt habt.

Da die Nummer gefälscht und die Feststellung des echten Anschlusses sehr schwierig ist, hat eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur so wenig Sinn wie eine Anzeige. Ihr könnt euch eigentlich nur technisch wehren und die Anrufe der Telefonnummer 02216991710 sperren.

Rufnummer 02216991710 blockieren – so geht's

Anstatt euch zu ärgern, solltet ihr die Nummer 02216991710 einfach blockieren. Die Anrufe hören dann nicht auf, aber ihr werdet nicht länger dadurch gestört.

Handy: Folgt einfach der Anleitung, wie ihr eine Telefonnummer im iPhone oder Android-Smartphone blockieren könnt – oder seht euch diese Kurzanleitung an:

Festnetz : Bei der Telekom gibt es das Telefoniecenter“, bei anderen Anbietern könnt ihr ein ähnliches Kundencenter im Browser aufrufen und dann Telefonnummern im Festnetz blockieren.

: Bei der Telekom gibt es das Telefoniecenter“, bei anderen Anbietern könnt ihr ein ähnliches Kundencenter im Browser aufrufen und dann Telefonnummern im Festnetz blockieren. Fritzbox: Die AVM-Router enthalten eine Sperrliste für eingehende Telefonanrufe. Wenn ihr eure Telefongespräche darüber abwickelt, könnt ihr in der Fritzbox Anrufer sperren.

Folgt ihr diesen Anleitungen, dann merkt ihr am Telefon nicht einmal mehr, wenn die Anrufer in der Sackgasse landen. Am Handy wird euch nur noch angezeigt, dass die Nummer angerufen hat, aber blockiert wurde.

