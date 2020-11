Das Telefon klingelt, ihr werdet nach eurem Namen gefragt und dann beginnt das Verkaufsgespräch. Solche Anrufe sind in der Regel illegal, aber lohnen sich, wenn ein paar Opfer darauf hereinfallen. GIGA klärt auf, was hinter der Rufnummer 084149399139 steckt und wie ihr sie loswerdet.

Man kann davon ausgehen, dass es sich bei der Telefonnummer 084149399139 um eine gefälschte Rufnummer handelt. Ruft man zurück, bekommt man die Meldung, der Gesprächsteilnehmer sei nicht zu erreichen. Möglicherweise wird sie durch „Call-ID-Spoofing“ vorgetäuscht und der Verursacher sitzt ganz woanders. Und auch sonst ist mit diesen Anrufen nicht alles „astrein“.

Lasst euch keine Daten abluchsen!

Was steckt hinter der Nummer 084149399139?

Zur Nummer 084149399139 werden verschiedene Firmennamen genannt. Etwa Strom-mGas-Wechselanbieter, ACC-Energieservice und ACC-Energieberatung.

genannt. Etwa Strom-mGas-Wechselanbieter, ACC-Energieservice und ACC-Energieberatung. Das Gespräch wird oft eröffnet, indem die Anrufer den Namen der Opfer nennen („Spreche ich mit Herrn ...?). Es deutet also einiges darauf hin, dass die Betrüger Daten gestohlen oder gekauft haben.



nennen („Spreche ich mit Herrn ...?). Es deutet also einiges darauf hin, dass die Betrüger haben. Anschließend wird man darüber informiert, dass aktuell die Strompreise stark steigen würden und man eine seriöse Beratung zum Wechsel des Energieanbieters durchführen könne.

würden und man eine seriöse durchführen könne. Danach wollen die Anrufer wissen, wie viel man aktuell für Strom bezahlt und nennen dann natürlich einen niedrigeren Preis eines Konkurrenzanbieters.

und nennen dann natürlich einen niedrigeren Preis eines Konkurrenzanbieters. Fällt man darauf herein, dann werden weitere persönliche Daten abgefragt . Darunter auch Angaben zum aktuellen Stromanbieter und die Zählernummer .

. Darunter auch Angaben zum aktuellen . Mit diesen Daten führt dieses Unternehmen dann – angeblich in eurem Auftrag – einen Wechsel des Stromanbieters durch und versprechen, die entsprechenden Unterlagen zuzusenden. Das geschieht allerdings nicht und Rückrufversuche laufen ebenfalls ins Leere.

Ist man tatsächlich auf die Gauner reingefallen, bedeutet das noch nicht das Ende. Ihr könnt den Vertrag immer noch stornieren und von eurem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Aber das bedeutet natürlich jede Menge Ärger und Arbeit. Ihr solltet bereits nach dem ersten Anruf die Nummer 084149399139 blockieren.

Telefonnummer 084149399139 blockieren – so klappt's

Handys haben eine Funktion zum Blockieren von Rufnummern. In wenigen Schritten könnt ihr in Android und iPhone die Rufnummer 084149399139 sperren. Wie das zuverlässig geht, zeigt euch auch unser Video:

Die meisten Festnetzanschlüsse laufen heutzutage über VoIP. Das bedeutet, dass ihr beispielsweise bei der Telekom ins „Telefoniecenter“ einloggen und dort Rufnummern fürs Festnetz blockieren könnt. Die anderen Festnetz-Anbieter haben ähnliche Einstellungsseiten.

Wenn ihr einen telefonfähigen Router habt, könnt ihr unter Umständen auch dort Telefonnummern blockieren. Telekom-Router können das nicht, aber dafür könnt ihr in einer Fritzbox Telefonnummern auf die Sperrliste setzen.

Da das Callcenter dieser „Energieberatung“ sehr hartnäckig ist, solltet ihr diesen Schritt bereits nach dem ersten Auftauchen der Nummer durchführen. Es ist sinnlos, mit den Anrufern zu diskutieren und sie zu bitten, euch in Zukunft zu verschonen.

