Die Anrufer hinter der englischen Telefonnummer +441615239086 beziehungsweise 00441615239086 haben vom Brexit wohl noch nichts gehört. Sie versuchen, ihre Opfer mit einer Masche abzuzocken, die sich immer mehr verbreitet. GIGA erklärt, was sie wollen und wie ihr euch dagegen wehren könnt.

Phishing: Was ist das? Facts

„Phishing“ ist eine der gefährlichsten Methoden, um Zugangsdaten zu stehlen. Wenn es gut gemacht ist, fallen viele Opfer darauf herein. Im vorliegenden Fall muss man schon sehr naiv sein, um in die Falle zu gehen. Die Gauner hinter der Nummer +441615239086 wollen an eure Stromdaten, aber mit etwas Aufmerksamkeit trickst ihr sie aus.

Bilderstrecke starten (11 Bilder) Phishing: Die fiesesten Tricks der Betrüger

Was will die Nummer +441615239086 von euch?

Die Anrufer erzählen verschiedene Geschichten, bei denen es immer nur um eins geht: Sie wollen den Namen eures aktuellen Stromanbieters, eure Kundennummer sowie eure Zählernummer. Mit diesen Daten können sie euch einen Stromanbieterwechsel unterjubeln.

Die Nummer 00441615239086 ist angeblich im englischen Manchester, was schon jeden misstrauisch machen sollte.

Auf Nachfragen geben die Anrufer an, aus Deutschland anzurufen.

Oft behaupten sie, Kundenbetreuer eures Stromanbieters zu sein (wissen aber nicht, von wem ihr Strom bezieht).

Manchmal wollen sie euch auch einfach einen angeblich günstigeren Vertrag anbieten, ohne zu wissen, was ihr augenblicklich zahlt und bei wem ihr Strom bezieht.

Die Anrufe erfolgen zu jeder Tageszeit und werden häufig wiederholt.

Zweifelt man das Gesagte an oder verweigert die Herausgabe der Daten, werden die Anrufer sehr unhöflich und beleidigend.

Generell dürfte es für die meisten gar nicht so einfach sein, den Stromanbieter zu wechseln, da die Verträge heutzutage oft feste Laufzeiten haben. Außerdem muss man euch natürlich schriftlich über angebliche Vertragsabschlüsse informieren, wobei ihr dann ein Widerrufsrecht habt. Doch das alles ist lästig.

Die Anrufer haben in der Regel keinerlei echte Daten von euch. Ihr könnt euch also entweder einen Spaß aus der Sache machen oder einfach die Nummer +441615239086 blockieren.

Verschwendet die Zeit der Anrufer! Lasst sie in der Leitung hängen, während ihr angeblich in den Keller geht, um die Zählernummer abzuschreiben. Dann gebt ihnen irgendeine ausgedachte Zahlen-Nummern-Kombination. Das gleiche macht ihr bei der Kundennummer, die ihr erst einmal heraussuchen müsst. Schließlich nennt ihr noch einen beliebigen Stromanbieter, wie etwa „GIGA-Strom“. Damit sollen sie dann mal versuchen, einen neuen Vertrag abzuschließen.

Da die Anrufe aber auch durch ihre Wiederholung nerven, solltet ihr die Nummer einfach sperren.

Die Telefonnummer +441615239086 sperren – so geht's

Smartphone: Wenn ihr auf dem Handy angerufen werdet, könnt ihr die Nummer mit wenigen Schritten dauerhaft blockieren. Unser Video zeigt euch, wie ihr eine Telefonnummer in Android- und iPhone-Handys sperrt.

Diese Methoden sorgen dafür, dass ihr Ruhe vor den Anrufen habt. In der Regel versuchen es die armen Callcenter-Mitarbeiter so lange, bis sie Erfolg haben. Diese Anrufer stehen unter großem Druck und greifen auch deshalb zu solchen Mitteln.

Klebst du deine Kameras ab?