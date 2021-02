Wenn euch die Telefonnummer 08217236939 anruft, bekommt ihr scheinbar einen Anruf aus Augsburg. Aber tatsächlich ist die Nummer gefälscht. Und das trifft auch auf alles zu, was euch die Callcenter-Betrüger erzählen, die euch mit dieser Nummer anrufen. GIGA sagt euch, worum es geht.

Einfach jemanden anzurufen, um ihm etwas zu verkaufen, ist illegal. Das trifft erst Recht auf Anrufe zu, mit denen jemand betrogen werden soll. Darum nutzen die Kriminellen hinter solchen Aktionen in der Regel gefälschte Telefonnummern und das trifft auch auf die Rufnummer 08217236939 zu. Die Methode nennt sich „Call-ID-Spoofing“. Dabei werden Telefonanlagen so konfiguriert, dass sie Fake-Nummern übergeben. Die Verursacher sitzen oft im Ausland.

Das ist über die Nummer 08217236939 bekannt

Die Rufnummer 08217236939 existiert nicht . Ruft man sie an. Bekommt man die Meldung, dass sie ungültig ist.

. Ruft man sie an. Bekommt man die Meldung, dass sie ungültig ist. Viele der Anrufe sind offenbar „ Ping-Anrufe “, bei denen festgestellt werden soll, ob die zufällig erzeugte Telefonnummer überhaupt existiert. Geht man ran, antwortet niemand.

“, bei denen festgestellt werden soll, ob die zufällig erzeugte Telefonnummer überhaupt existiert. Geht man ran, antwortet niemand. Die Anrufer behaupten, man habe in einem Gewinnspiel einen Warengutschein gewonnen, den man demnächst zugesandt bekommt. Außerdem gäbe es noch eine Hauptverlosung, bei der es um Geld geht. Darum soll man bereits im Vorfeld schon einmal die Adress- und Kontodaten durchgeben, damit der Gewinn gegebenenfalls überwiesen werden kann.

Natürlich stimmt nichts davon und man sollte auch niemandem und unter keinen Umständen seine IBAN oder sonstige sensible Daten am Telefon durchgeben. Komplette Datensätze mit Namen, Adresse, Bankdaten, Telefonnummer und E-Mail-Adresse sind im Internet bares Geld wert. Sie werden im harmlosesten Fall an Marketingunternehmen verkauft, im schlimmsten Fall an Betrüger.

Sicherheitshalber solltet ihr die Nummer 08217236939 blockieren. Wer eine Fritzbox zum Telefonieren nutzt, kann dort auch auf den Anrufschutz von Tellows zurückgreifen, der täglich aktualisiert wird und solche Anrufe gleich abweist.

08217236939 blockieren: In Handy, Festnetz und Fritzbox

Im Fall der Telefonnummer 08217236939 lohnt es sich, sie zu blockieren, weil sie sehr häufig anruft und dabei auch keine Rücksicht auf die Tageszeit nimmt.

Sobald sie euch einmal am Handy angerufen habt, könnt ihr sie ganz einfach blockieren. Unser Video zeigt euch, wie ihr in Android und iPhone Anrufer blockiert.

Wenn ihr einen Festnetzanschluss bei der Telekom habt, ist es auch leicht: Ihr könnt im Browser das „Telefoniecenter“ aufrufen und dort Telefonnummern im Festnetz sperren. In den Telekom-Routern der „Speedport-Serie“ geht das leider nicht.

Dafür könnt ihr in der Fritzbox Telefonnummern sperren.

Diese Sperrung sorgt in erster Linie dafür, dass euch die Anrufer nicht mehr stören. Die Nummer zu melden hat keinen Zweck, da sie gefälscht ist.

